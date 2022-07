Il 4 luglio al Festival Naturae una passeggiata guidata alla scoperta dei daini

Secondo appuntamento per la quindicesima edizione del Festival Naturae a Lido di Classe. Lunedì 4 luglio alle 17.30 è in programma la passeggiata guidata “Dama Dama. I daini a Lido di Classe”, a cura del Ten. Col. Giovanni Nobili del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina – RA).

Per Info e prenotazioni 380 426 3925. Il programma completo del Festival è in via di definizione sul sito www.festivalnaturae.it