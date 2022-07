“Prima che faccia buio”: proiezione del corto contro i femminicidi alla Vecchia Pesa di Classe

Mantenere alta l’attenzione di tutti e tutte verso ogni forma di violenza di genere. È questa l’intenzione che guida ogni azione e attività di Linea Rosa Odv. Ed è con questo spirito che è stata organizzata la serata, in collaborazione con Classe Archeologia e Cultura, per la proiezione del cortometraggio “Prima che faccia buio”.

Un film realizzato nel 2013 da Linea Rosa, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la sceneggiatura della vice-presidente dell’associazione Monica Vodarich e la regia di Gerardo Lamattina.

Una storia vera, che racconta la vita di una donna maltrattata e uccisa dal compagno, ponendo l’accento su tutti quei meccanismi umani e sociali che caratterizzano il triste e drammatico fenomeno della violenza di genere, nella speranza di aiutare a interpretare ed accogliere un grido di aiuto, spesso flebile e disperato, prima che faccia buio per sempre.

“Il duplice femminicidio degli ultimi giorni di Gabriela e Renata, madre e figlia residenti a Castelfranco Emilia (MO) sono qualcosa di inaccettabile, tanto quanto tutti gli altri. Non possiamo restare ferme a guardare e ogni gesto per sensibilizzare l’opinione pubblica in questo senso è fondamentale. Così come il sit-in di protesta davanti al Tribunale di Modena della scorsa settimana, a cui abbiamo partecipato insieme ai centri del Coordinamento dell’Emilia-Romagna, anche attività come questa di Classe sono importanti. Abbiamo bisogno di leggi più severe ed egualitarie, di un approccio che si basi sui diritti umani delle donne. Queste stragi sono morti annunciate. Solo uniti, cittadini e cittadine insieme, possiamo farcela”, spiega la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.

Il corto “Prima che faccia buio” ha partecipato a festival internazionali ed è stato strumento per formazioni a vario livello, oltre ad essere stato ampiamente diffuso in rete. La proiezione è in programma lunedì 4 luglio alle 21.00 alla Vecchia Pesa di Classe. All’evento parteciperanno l’assessora alle politiche di genere Federica Moschini, la vicepresidente di Linea Rosa e sceneggiatrice del corto Monica Vodarich, è il regista Gerardo Lamattina.