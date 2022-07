Prenderà il via lunedì 4 luglio nel chiostro delle Cappuccine, a Bagnacavallo, il “Bibliocaffé”, la rassegna letteraria a cura della Biblioteca comunale “G. Taroni” in collaborazione con Rapsodia Festival Itinerante: presentazioni di autori e libri a cui si affianca il tradizionale concorso di scrittura “Il racconto in 10 righe”.

Protagonista del primo incontro sarà il cesenate Roberto Mercadini, che alle 21 presenterà il suo ultimo libro “L’ingegno e le tenebre” (Rizzoli, 2022), sul genio di Michelangelo e Leonardo e il loro tempo.

Foto 2 di 2



Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. In qualità di scrittore, prima di “L’ingegno e le tenebre” ha pubblicato i romanzi “Storia perfetta dell’errore” (Rizzoli, 2018) e Bomba atomica (Rizzoli, 2020) e numerosi saggi. Come attore porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi monologhi su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Il “Bibliocaffé” proseguirà lunedì 11 luglio con Fabio Bacà che presenterà il suo ultimo libro, “Nova” (Adelphi, 2021), per cui l’autore è finalista alla cinquina del Campiello 2022 e nella settina del premio Strega.

Tutti gli incontri, che si svolgono nel chiostro delle Cappuccine alle 21, sono a ingresso gratuito.

La Biblioteca “Taroni” è in via Vittorio Veneto 1.

Per informazioni:

0545 280912

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: BibliotecaBagnacavallo

www.bagnacavallocultura.it