Bagnacavallo. Lunedì a San Girolamo appuntamento estivo con la musica barocca di Accademia Bizantina

Si terrà lunedì 4 luglio alle 20.30 presso la chiesa di San Girolamo, a Bagnacavallo, un appuntamento estivo con la musica barocca di Accademia Bizantina. L’ensemble, che ha sede a Bagnacavallo, proporrà un programma dedicato ai Concerti Grossi di Francesco Geminiani, compositore e violinista del Settecento che fu allievo di Arcangelo Corelli.

La direzione del concerto, al clavicembalo, è di Ottavio Dantone, Alessandro Tampieri è concertmaster.

Questo il programma:

Concerto Grosso op. III n. 1 in re maggiore

Concerto Grosso op. III n. 3 in do maggiore

Concerto Grosso op. III n. 4 in fa maggiore

Concerto Grosso op. III n. 6 in sol minore

Concerto Grosso op. V n. 12 in re minore “La Follia”

Ingresso: posto unico a 10 euro; biglietti acquistabili esclusivamente la sera del concerto fuori dalla chiesa dalle 19 in poi.

Accademia Bizantina è già da diversi giorni in città per l’incisione, sempre presso la chiesa di San Girolamo, dei Concerti Grossi di Geminiani. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

La chiesa di San Girolamo è in via Garzoni 39.

Per informazioni: info@accademiabizantina.it – 0545 61208 dal lunedì al venerdì.