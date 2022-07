“L’organo si racconta”: alla basilica di San Francesco tre concerti con lo strumento e la musica barocca

Da martedì 5 luglio (gli altri appuntamenti sono per il 12 e il 19 luglio) prenderà il via la nuova edizione de “L’organo si racconta“: una rassegna di tre concerti che vede come protagonista indiscusso l’organo. Strumento d’eccellenza per quanto riguarda il panorama della musica barocca, si trasforma in un mezzo per permettere al pubblico di vivere un’autentica immersione nel mondo del suono.

Un’esperienza che va oltre le note ed è in grado di far entrare in una dimensione di totale quiete. Al di fuori del tempo e dello spazio. Le mura della basilica risuoneranno di brani famosi scelti apposta per l’occasione. Bach e Haendel non possono certo mancare, ma ci saranno altri grandi autori che verranno proposti: Franck, Massenet e Ravanello. La prima serata ospiterà Stefano Pellini all’organo e Davide Burani all’arpa. Il tutto all’interno di un’ambientazione che, da sola, è in grado di evocare il fascino dell’antichità e di trasportarlo fino ai giorni nostri.

Ingresso libero

Email: Cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Facebook: CappellaMusicaleSFrancescoRavenna