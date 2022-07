Cinema sotto le stelle a San Pancrazio con “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Mercoledì 6 luglio alle 21, al parco dell’Asilo di San Pancrazio (via della Libertà n. 49), il Consiglio di zona locale, con la collaborazione del Comune di Russi e della Scuola dell’Infanzia “Don Ferdinando Conti”, organizza una serata all’aria aperta per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e del buon cinema. Per l’occasione sarà proiettato il film di Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri” (2019).

Trama: Jack ha un fratello, Gio, affetto da sindrome di Down; da piccolo, Jack ha creduto alla tenera bugia che gli hanno raccontato i suoi genitori, ovvero che Gio è un bambino ‘speciale’. Ora che sta per andare al liceo Jack non crede più che suo fratello sia un supereroe e quasi si vergogna di lui, soprattutto da quando ha conosciuto Arianna, la sua prima cotta. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol.

Si ricorda di portare una coperta.

Ingresso a offerta libera.