Conselice, al via la 15^ edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi “Giovanna Righini Ricci”

Il 30 giugno il Comune di Conselice ha pubblicato il bando della 15^ edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi “Giovanna Righini Ricci” dedicato alla scrittrice e insegnante alla quale è intitolata la biblioteca comunale di Conselice. Il Premio letterario nazionale ha una cadenza biennale e fu assegnato per la prima volta nel 1995, nato per volontà dal marito della scrittrice in seguito alla prematura scomparsa della consorte per ricordarla e continuare a perseguire la promozione della letteratura per ragazzi, mission che ha animato Giovanna Righini Ricci per tutta la vita professionale.

Il premio è interamente finanziato dal Comune di Conselice ed ha un valore di euro 3.000,00 vincolato alla pubblicazione dell’opera vincitrice entro 12 mesi dall’aggiudicazione del concorso. Anche quest’anno la commissione giudicatrice sarà composta da una giuria di esperti del settore che pre-selezionerà le opere finaliste. In seguito le due o tre opere scelte saranno sottoposte al giudizio della giuria ragazzi, composta da una rappresentanza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “E.F. Foresti” di Conselice e Lavezzola, che decreterà l’opera vincitrice.

La scadenza per l’invio dei testi è fissata per il 31 ottobre 2022, e l’assegnazione del premio avverrà entro il mese di maggio 2023. Novità di quest’anno è la modalità di spedizione: accanto al tradizionale invio cartaceo è prevista la possibilità di invio telematico attraverso l’indirizzo mail premiorighiniricci@comune.conselice.ra.it.

Per informazioni e per scaricare il bando si può consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Conselice o contattare la biblioteca comunale al numero 0545 986930.