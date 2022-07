“Cervia, la spiaggia ama il libro”. Ecco il programma della 30^ edizione. Tra gli ospiti Marino Bartoletti, Gigi Marzullo, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi

È stato presentato oggi 6 luglio il programma della 30^ edizione della rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro”. Ricco il cartellone di incontri con gli autori, con le passeggiate e i pomeriggi per i più piccoli che riempiranno di cultura l’estate cervese. Un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico allieterà il pubblico dal 12 luglio al 15 agosto con incontri ed eventi adatti a tutti. Filo conduttore: la cultura nelle sue diverse forme che ben può conciliarsi con una vacanza al mare. Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘Firmacopie’ per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

IL PROGRAMMA

Si inizia martedì 12 luglio con ‘Le interviste di Marino Bartoletti’ alle ore 21.00 nel Giardino del Grand Hotel Cervia. Il giornalista, conduttore e autore televisivo, MARINO BARTOLETTI intervista, a due passi dal mare, l’autore GIGI MARZULLO sul suo libro ‘La vita è un sogno. Incontri sottovoce’ (Ed. Rai Libri).

Mercoledì 13 luglio alle ore 21.00 nel Giardino del Grand Hotel Cervia lo scrittore GIAMPIERO MUGHINI, intervistato da MARINO BARTOLETTI, sarà il protagonista della serata con il suo libro ‘ Il Muggenheim. Quel che resta di una vita’ (Ed. Bompiani).

Domenica 17 luglio alle ore 21.00, nel Giardino del Grand Hotel Cervia, l’autrice e moglie di Paolo Rossi FEDERICA CAPPELLETTI, intervistata da MARINO BARTOLETTI, racconta il suo libro ‘Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore’ (Ed. Rizzoli).

A seguire, lunedì 18 luglio alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia il giornalista, conduttore e autore televisivo MARINO BARTOLETTI presenta il suo ultimo libro ‘Il ritorno degli dei’ (Gallucci editore). Conduce la serata BEPPE BONI, giornalista de Il Resto del Carlino Bologna.

Martedì 19 luglio la scrittrice FRANCESCA MASI alle ore 18:00 nella Darsena del Sale Cervia, presenterà il libro ‘Cantando come donna innamorata’ (Longo editore). Introduce la serata ILARIA BEDESCHI, giornalista de Il Resto del Carlino. Conduce la serata BARBARA PIANI, docente all’Università di Bologna. A seguire alle ore 21.00 presso la Torre San Michele di Cervia serata speciale “Romagna Terra di motori”. Il giornalista e già Direttore di Autosprint e Quattroruote CARLO CAVICCHI presenterà le storie del libro ‘L’altra faccia delle corse’ (Ed. Minerva). Lo scrittore e giornalista EMILIANO TOZZI presenterà il suo libro ‘Chris Amon. La sfortuna non esiste’ (Ed. Minerva). Infine saranno presenti l’ex pilota di Formula 1 e attuale direttore della scuola “Guidare Pilotare” di Misano SIEGFRIED STHOR, ROBERTO MUGAVERO editore Minerva, l’ex pilota motociclistico PIERPAOLO BIANCHI, ALBERTO SABBATINI, già direttore Autosprint e moderatore della serata, ed il Presidente dell’Associazione Cervia La spiaggia ama il libro CESARE BRUSI.

Mercoledì 21 luglio alle ore 18.00 nel Parco dei Gemelli ‘la Casina’ a Tagliata di Cervia, in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini, il giornalista, scrittore, gastronomo e Premio Bancarella GRAZIANO POZZETTO presenterà il libro ‘I tesori gastronomici dell’Appennino Casentinese‘ (Ed. Il Ponte Vecchio). Conduce la serata CESARE BRUSI.

Sabato 23 luglio il giornalista corrispondente dall’estero per La Repubblica e scrittore ENRICO FRANCESCHINI alle ore 21.00 nel Giardino del Grand Hotel Cervia presenterà il libro ‘Un’estate a Borgomarina’ (Ed. Nero Rizzoli). Conduce la serata la giornalista de Il Resto del Carlino ILARIA BEDESCHI.

Martedì 26 luglio alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia. La giornalista COSTANZA MIRIANO presenterà il libro ‘Niente di ciò che soffri andrà perduto. Mistica della vita quotidiana’ (Ed. Sonzogno). Insieme a lei sul palco ci saranno il Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia DON PIERRE LAURENT CABANTUOS e il docente GIOVANNI MINGHETTI.

Mercoledì 27 luglio alle ore 18.00 presso il Parco Dei Gemelli ‘ La Casina’ a Tagliata di Cervia, in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini, la Naturopata a 360° dallo stile di Vita all’Alimentazione e Food Blogger ANNALISA CALANDRINI illustrerà il suo libro ‘RE.LIFE Il nuovo metodo per rigenerare corpo e mente e rinforzare le difese immunitarie’ (Ed. Demetra). Conduce la giornalista CRISTINA ZANI.

Giovedì 28 luglio alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia DAVIDE CASSANI, Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna ed ex ciclista professionista e commentatore sportivo, presenterà il libro ‘Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere’ (Ed. Rizzoli). Successivamente seguirà l’intervento di ANDREA CORSINI, Assessore Turismo Commercio Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Regione Emilia-Romagna. Conduce la serata MARGHERITA BARBIERI, giornalista e addetta allo staff di comunicazione del sindaco di Cervia Massimo Medri.

Venerdì 29 luglio alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia, serata dedicata a Grazia Deledda, organizzata in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” di Cervia, dove la scrittrice ed animatrice per la letteratura dell’infanzia ELISA MAZZOLI presenterà il libro ‘Grazia Deledda a Cervia’ (Ed. Il leone verde). Conduce la serata BRUNELLA GARAVINI, direttrice biblioteca “Maria Goia”.

Lunedì 1° agosto alle ore 21.00 sotto il Faro di Cervia la cantante, attrice e conduttrice televisiva IVA ZANICCHI presenterà il suo romanzo ‘ Un altro giorno verrà’ (Ed. Rizzoli). Conduce la serata la giornalista MARGHERITA BARBIERI.

Martedì 2 agosto alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia la giornalista e Vicedirettrice News Mediaset ELISA ROVESTA presenterà il libro ‘Fatti di umani. Racconti in cui non succede niente’ (Ed. Il Rio). A seguire la scrittrice MARGHERITA GUGLIELMINO presenterà il libro ‘ Un letto troppo affollato (una pistola per tre) ‘ (Ed. Gaeditori). Successivamente la scrittrice CHIARA BELLO presenterà il suo romanzo ‘AMAREMALE’ (Ed. Il Ponte Vecchio).

Mercoledì 3 agosto alle ore 18.00 presso la Pineta di Milano Marittima lo storico RENATO LOMBARDI introdurrà la rievocazione storica della manifestazione “Cervia Città Giardino” per celebrare il 50° anniversario dalla nascita di questo progetto. Sarà presente inoltre la Delegata al Verde del Comune di Cervia PATRIZIA PETRUCCI. Conduce la serata la giornalista ILARIA BEDESCHI. Evento in collaborazione con Cervia Città Giardino Maggio in Fiore. Di seguito alle ore 21.00 presso l’Hotel Perla Verde speciale serata con l’allenatore di calcio, dirigente sportivo e commissario tecnico della nazionale italiana vicecampione del mondo del Mondiale 1994 ARRIGO SACCHI. Conduce la serata il giornalista GIANCARLO MAZZUCA.

Giovedì 4 agosto alle ore 21.00 presso il Giardino Grand Hotel Cervia, in collaborazione con la biblioteca “Maria Goia” di Cervia, la scrittrice CRISTINA MARCONI, che vive a Londra e dove scrive per diverse testate giornalistiche, presenta il suo il suo libro ‘Come dirti addio. Cento lettere d’amore da Saffo a Garcia Lorca ‘ (Ed. NERI POZZA). Presenterà la serata la giornalista MARISA OSTOLANI.

Venerdì 6 agosto alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia serata speciale “Tra libri e Tv”, coordina il giornalista ALESSANDRO MISCHI, caporedattore rete 4. La serata avrà tre ospiti. LUCA PONZI, giornalista Rai, presenterà il libro ‘Favole di Fiume’ (Ed. OLIGO). NICOLA CALATHOPOULOS, giornalista e conduttore televisivo italiano, introdurrà il suo libro ‘ Dannati per sempre’ (Ed. Egida Minerva). GIANLUCA MAZZINI, giornalista e Vicedirettore News Mediaset, illustrerà il libro ‘ QATAR 2022. Un mistero mondiale ‘ (Ed. Lupetti).

Lunedì 8 agosto, alle ore 21.00 presso la Torre San Michele di Cervia il giornalista e scrittore MASSIMO PREVIATO presenterà il libro biografico ‘Silvano Collina Il Visionario’ (Ed. Albatros). Conduce la serata CESARE BRUSI.

Giovedì 11 agosto alle ore 21.00 presso la Sala Rubicone dei Magazzini del Sale sarà inaugurata la mostra “30 anni in 30 foto” con esposizione di immagini a cura dei fotografi SANDRA e URBANO. Proseguendo alle ore 21.30 presso il Piazzale antistante Torre San Michele a Cervia, lo storico RENATO LOMBARDI presenterà il libro “Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della Città giardino”. Introduce la serata il giornalista SALVATORE GIANNELLA.

Venerdì 12 agosto alle ore 21.00 presso l’Hotel Mare Pineta sarà esposta l’anteprima della Mostra San Domenico. Conduce la serata la giornalista SABRINA SGALABERNA.

Sabato 13 agosto alle ore 21.00 nel Giardino Grand Hotel Cervia sarà presente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura DAVID ERMINI.

Domenica 15 agosto alle ore 10.30 FERRAGOSTO CON GLI AUTORI, dove scrittori e giornalisti arriveranno sulla spiaggia davanti al Grand Hotel di Cervia a bordo delle barche storiche cervesi, l’ingresso per gli spettatori sarà dall’Ingresso Bagno Bleck – stabilimento balneare del Grand Hotel Cervia.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per l’estate sono in programma visite guidate:

– “Trekking Urbano Letterario”4 km per le vie del centro storico di Cervia, tutti dedicati alla letteratura il 2, 16, 30 agosto e 13 settembre. Partenza ore 20.30 Torre San Michele.

– le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima” il 12 e 26 di luglio, il 9 e il 23 di agosto e 6 settembre. Partenza ore 21.00 – Rotonda 1° Maggio

– “Cervia Panoramica al Tramonto” fino all’ 8 settembre ogni giovedì. Inizio attività 30 minuti prima del tramonto. Ritrovo Torre San Michele

– “Le Architetture del Sale” l’11 luglio, 8 agosto, 2 settembre. Partenza ore 21.00 Torre San Michele Cervia

– “Storie in giardino “per i bambini il 12, 19, 26 luglio. Ore 17.00 Rosso Giardino Scuola Alessandrini con ingresso dalla Biblioteca

Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Grand Hotel di Cervia. La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.