Si arricchisce il catalogo digitale per i lettori della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino

Tra i primi frutti del Patto locale per la lettura sottoscritto a marzo 2022 da tutti i Comuni della nostra provincia, la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino arricchisce il catalogo digitale MLOL (Media library on-line) con oltre novemila titoli dell’editore HarperCollins, la casa editrice che vanta tanti noti autori di narrativa e saggistica, la cui vocazione è intrattenere, ispirare e aprire nuove prospettive con libri capaci di parlare a tutti. Gli e-book saranno disponibili al prestito per tutta la stagione estiva e potranno essere facilmente scaricati da lettrici e lettori iscritti ad una delle oltre 200 biblioteche della Rete romagnola.

“Con il Patto locale per Lettura della provincia di Ravenna – sottolinea il Presidente della Provincia Michele de Pascale – enti locali, istituzioni scolastiche, librerie, associazioni e privati cittadini collaborano virtuosamente tra loro per promuovere il piacere di immergersi in un buon libro, riconoscendo al libro e alla lettura un valore su cui investire e consentendo tra l’altro ai Comuni di fregiarsi dell’ambito titolo di Città che legge, conferito dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), d’intesa con l’ANCI”.

“Rendere il libro un’abitudine sociale diffusa – spiega Riccardo Francone, consigliere provinciale delegato alla Rete bibliotecaria – è l’obiettivo che si pongono quotidianamente le nostre biblioteche, e in particolare la Provincia di Ravenna attraverso la Rete bibliotecaria mette in campo diverse iniziative per avvicinare alla lettura digitale anche chi non legge o lo fa sporadicamente, ampliando in questo caso per tutta l’estate il proprio catalogo MLOL con nuove offerte, in grado di accontentare un po’ tutti i gusti”.