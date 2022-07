Traguardi: nasce 30F&A per celebrare i 30 dalla fondazione della compagnia teatrale Fanny & Alexander

Un percorso lungo un anno, dentro e fuori dai teatri, costruito insieme a tanti partner con cui il lavoro della compagnia Fanny & Alexander, fondata da Chiara Lagani e Luigi De Angelis, si articola. Nasce così 30F&A! – Trent’anni di Fanny & Alexander che per tutto il 2022 attraversa l’Emilia-Romagna, con un focus speciale sulle città di Ravenna e Bologna, con azioni interdisciplinari nei territori, con studiosi e artisti ma che, soprattutto, aprono dialoghi con il pubblico.

Come nella vocazione di Fanny & Alexander, che opera una costante contaminazione di linguaggi – letteratura, arti visive e installative, musica e teatro musicale, linguaggi filmici e formati radiofonici – 30F&A! si compone di progetti multi-livello: performativi, installativi, divulgativi e formativi.

Le iniziative che saranno realizzate per celebrare questo anniversario sono state presentate oggi in una conferenza stampa che si è svolta in Regione, a Bologna, presenti l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, la delegata alla Cultura del Comune di Bologna e Città Metropolitana Elena Di Gioia, l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia, i due fondatori di Fanny & Alexander, Chiara Lagani e Luigi De Angelis.

“Un lungo anniversario, veramente molto ricco di eventi e di linguaggi diversi- ha detto in conferenza stampa l’assessore Felicori-. Fanny & Alexander ha deciso di festeggiare il suo trentennale con un grande regalo a noi, al suo pubblico, realizzando un fitto calendario che coinvolge in una collaborazione esaltante le principali realtà di produzione in Emilia-Romagna. E noi non possiamo che essergliene grati”.

“Trenta anni fa debuttava il primo spettacolo di un gruppo, o meglio un duo, che ancora non aveva il nome che ha ora, Fanny & Alexander: due ragazzi, compagni di liceo, avevano iniziato a frequentarsi, a mescolare i loro pensieri, le loro anime, i desideri- hanno detto Chiara Lagani e Luigi De Angelis-. Da allora si sono susseguiti tanti progetti, e molti compagni fondamentali si sono uniti a quel viaggio. Festeggiare il trentesimo anno, al di là di ogni retorica, per noi vuole dire guardare a tutto questo, alle persone, alle opere, agli artisti, ai teatri e ai festival, alle relazioni umane e artistiche che hanno permesso e alimentato il nostro cammino. Lo facciamo con grande felicità e senso di gratitudine e nel solo modo che sappiamo fare- hanno aggiunto- costruendo un progetto lungo un anno, a più voci, che si articola nelle due città che più sentiamo “nostre”, Ravenna e Bologna, con le loro istituzioni, il loro pubblico e con gli operatori culturali che sempre ci hanno sostenuto”.

Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura tramite l’assegnazione del Progetto Speciale Fus, di Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 30F&A! Trent’anni di Fanny & Alexander prende corpo attraverso le collaborazioni, tra gli altri, con Ert / Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Comunale di Bologna con l’allestimento del Lohengrin di R. Wagner (13-20 novembre), Ravenna Festival con il debutto di Addio Fantasmi (12 luglio) dopo il polittico video / concerto The Garden (5-6 luglio), Ater Fondazione con il progetto speciale dedicato a Se questo è Levi (dicembre 2022), Bologna Estate il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna, Ravenna Teatro, Agorà, Teatri di Vita, Ateliersi, LabOratorio San Filippo Neri, AltreVelocità, Squadro, Coconino Press, Almagià, Covo Club.