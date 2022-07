Gli ospiti annunciati del Jova Beach Party 22 a Marina di Ravenna sono FEDEZ, TANANAI, MIRKO CASADEI e GIANNI MORANDI. Lo ha comunicato ufficialmente lo staff di Jovanotti. La radio ufficiale del JBP22 è Radio Italia Solomusicaitaliana che con BELLE STORIE festeggia ad ogni data del tour storie d’amore, di coraggio, di felicità, di trasformazione e di meraviglia. Per la data di oggi a Marina di Ravenna, protagonista di BELLE STORIE è Margherita, 23 anni, che racconta al pubblico del JBP il rapporto di profonda amicizia con la sua maestra delle elementari Maria Bianca, tutt’ora suo punto di riferimento: Margherita è la figlia che la maestra non ha mai avuto, Bianca Maria è la famiglia che la ragazza non ha mai avuto. A luglio 2022 Margherita si è laureata in Scienze della Formazione Primaria con l’obiettivo di diventare maestra. Lo scorso novembre è stato diagnosticato un tumore a Maria Bianca e Margherita per donarle un sorriso le ha regalato i biglietti per una tappa del Jova Beach Party: Jovanotti è la colonna sonora di questa straordinaria amicizia.

L’impegno per l’ambiente al JBP è portato avanti anche grazie al progetto di A2A Rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI, che porterà in spiaggia la redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte i giornalisti di Radioimmaginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia. I giovani giornalisti e fumettisti daranno vita ad Azzurra, l’inedito personaggio a fumetti che vuole dare voce alla Gen-Z, una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta, e attiverà un vero e proprio social hub producendo contenuti, vignette, video, interviste dirette ai ragazzi ma anche agli adulti, e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali. Azzurra e i suoi consigli saranno sempre presenti sulle piattaforme social di A2A e su giovaatutti.it, il minisito creato dal Gruppo e dedicato al progetto. Ad ogni tappa del JBP la redazione Fonti Attendibili accoglie un ospite davvero speciale: una superstar appartenente al mondo del fumetto che, all’interno dell’area A2A, creerà un contenuto unico e originale in sintonia con i consigli di Azzurra. L’ospite dell’8 luglio a Marina di Ravenna è Fumettibrutti, una delle più apprezzate fumettiste italiane. Con lei, a condurre l’incontro che la vedrà protagonista, Giovanni Barbieri, Direttore artistico del Cesena Comics & Stories.