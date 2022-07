Lugo Eventi Estate22 continua: a Passogatto e San Bernardino due iniziative per sabato 9 luglio

Lugo Eventi Estate22 continua anche nelle frazioni e sabato 9 sono previsti eventi sia a Passogatto che a San Bernardino.

A Passogatto, a cura del circolo Arci Passogatto al civico 16 dell’omonima via, apre la rassegna Step Cat Rock e alle 21 si esibisce il giovane gruppo riminese Carry On con una selezione di musiche anni ’70, ’80 e ’90. I Carry On sono formati da cinque elementi, con una netta prevalenza femminile: Silvia alla voce, Alessia alle tastiere, Katia al basso, Daniel alla batteria e Marco alla chitarra. L’ingresso è a offerta libera, per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 333 2513259.

A San Bernardino alle 21, nella bella cornice del parco G. Savorini, l’associazione Il Ponte di San Bernardino nell’ambito per programma culturale 2022, presenta lo spettacolo di Pietro Calderoni dal titolo “Sette passi nella luce”. Si tratta di uno spettacolo ideato, scritto e rappresentato da Calderoni che attraverso le parole, le immagini e la musica ci accompagna alla scoperta della luce.

Entrambe le iniziative hanno il patrocinio del Comune e sono in collaborazione con la rispettiva Consulta.