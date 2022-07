“Bagnacavallo al cinema” all’arena delle Cappuccine: l’ultimo film di Sorrentino e l’incontro con Chiara Bellosi

L’ultimo film di Sorrentino e l’incontro con la regista Chiara Bellosi sono in programma nelle prossime serate all’arena delle Cappuccine per la trentottesima edizione della rassegna estiva “Bagnacavallo al cinema”, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Il pluripremiato film del regista napoletano “È stata la mano di Dio”, che vede come attori protagonisti Filippo Scotti e Toni Servillo, è previsto domenica 10 e lunedì 11 luglio; martedì 12 invece, in occasione della proiezione del suo ultimo film, “Calcinculo”, sarà presente in arena per incontrare il pubblico la regista Chiara Bellosi.

L’iniziativa rientra negli incontri di “Accadde domani”, organizzati in collaborazione con Agis e Fice – Emilia-Romagna. La rassegna proseguirà fino al 4 settembre per un totale di 87 serate consecutive di film. Le proiezioni hanno inizio alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6. Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.