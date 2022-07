Ad Alfonsine partono le proiezioni a “L’Arena dell’inedito”: si comincia con Nour di Maurizio Zaccaro

Ad Alfonsine è pronta a partire lunedì 11 luglio «l’Arena dell’inedito», la rassegna cinematografica estiva che si svolgerà nel giardino della scuola dell’infanzia Bruco-Samaritani, in corso Matteotti 84.

La programmazione è stata scelta da Filmeeting in collaborazione con il Comune di Alfonsine e verte sulla selezione di titoli mai proiettati sul grande schermo a causa della pandemia: l’Arena cerca di riscoprire perle nascoste del recente passato, andando a scrivere una nuova storia per ciascuna di esse.

Otto le proiezioni in cartellone, nei lunedì di luglio e agosto, tutte con inizio alle 21.20. Si comincia Lunedì 11 luglio dall’Italia, con una pellicola scomparsa tanto dal mercato home-video quanto da quello dello streaming: “Nour” di Maurizio Zaccaro torna sul grande schermo e per l’occasione il film sarà introdotto dall’intervista esclusiva dello stesso regista. Il 18 luglio Memory Box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige; il 25 luglio Blue Bayou di Justin Chon; il primo agosto Atlas di Niccolò Castelli; l’8 agosto Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman; il 15 agosto un’anteprima nazionale in sala, direttamente dall’ultima Mostra del cinema di Venezia: Old Henry di Potsy Ponciroli; il 22 agosto Little Joe di Jessica Hausner; lunedì 29 agosto chiuderà la rassegna il dramma francese Il sale delle lacrime, di Philippe Garrel, anch’esso proiettato in anteprima nazionale.

Il biglietto costa 6 euro intero e 5 euro ridotto per soci Filmeeting, under 25, over 65 e studenti universitari. Abbonamento esclusivo per i soci Filmeeting 8 spettacoli a 28 euro.

Per Info e prenotazioni: www.filmeeting.it