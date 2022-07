I burattini di Massimiliano Venturi arrivano a Classe con l’anteprima nazionale di “Sganapino medico per forza”

Per gli appassionati di burattini, parte una settimana di spettacoli nel ravennate. Si inizia lunedì 11 luglio con l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Massimiliano Venturi, Sganapino medico per forza, a Classe. Poi il primo dei tre spettacoli ospitati per questa stagione di Burattini alla Riscossa dal Valtorto di Fornace Zarattini, ossia Fagiolino pescatore, di Mattia Zecchi, in scena giovedì 14.Venerdì 15 si va in piazza a Punta Marina con il Teatro Lunatico, ma anche al Coja Beach di Casalborsetti, che ospita Paolo Papparotto. Infine, domenica 17 luglio, Matteo Giorgetti sarà al Bagno Re di Denari di Punta Marina.

Massimiliano Venturi, anteprima nazionale a Classe

Lunedì 11 luglio (ore 21, ingresso libero) la Vecchia Pesa di Classe ospita l’anteprima nazionale di Sganapino medico per forza di Massimiliano Venturi.

L’ingenuo Sganapino è il protagonista di una nuova avventura, che lo vedrà destreggiarsi suo malgrado con una tanto sconosciuta quanto misteriosa professione, quella di medico. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Con le immancabili bastonate e le dinamiche tipiche della commedia dell’arte, lo spettacolo è basato su di una messinscena basata su di un ritmo serrato e coinvolgente, in grado di divertire, coinvolgere e appassionare il pubblico di tutte le età.

Infoline: 389 1551656