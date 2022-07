La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi fa tappa a Faenza per un appuntamento tra musica e letteratura

L’edizione 2022 della Milanesiana, il Festival itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che porta nelle piazze italiane appuntamenti musicali e letterari, farà tappa anche a Faenza.

Così, tra le venti città nelle quali si svolge la 23esima edizione del Festival, martedì 12 la Milanesiana arriverà in città in piazza Nenni. Dalle 21, la serata prenderà il via. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Massimo Isola, il prologo letterario dello scrittore e cantautore Massimo Zamboni. A seguire il concerto dei ‘Tre ragazzi morti’ che condivideranno il palcoscenico con il gruppo Extraliscio. La serata verrà introdotta dalla direttrice artistica del Festival, Elisabetta Sgarbi.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e i posti a sedere si possono prenotare all’indirizzo internet: www.eventbrite.it/e/biglietti-tre-allegri-ragazzi-morti-feat-extraliscio-371227390117