Continua l’arena in Massa con “Madres paralelas”, “Top Gun: Maverick” e altri film pluripremiati

Scatta da martedì 12 luglio la seconda settimana della rassegna cinematografica massese con tanti titoli di generi diversi e pluripremiati. Gli appuntamenti cominciano alle 21:15 sempre nel Museo della Frutticoltura, via G. Amendola, 40.

Nelle serate di martedì e mercoledì 12 e 13 luglio verrà proiettato il film drammatico “Madres paralelas” di Pedro Almodóvar. La storia ha due protagoniste, Janis, una donna di mezza età e Ana, un’adolescente. Nonostante l’appartenenza a mondi divergenti, entrambe concepiscono un figlio lo stesso giorno ritrovandosi a condividere la stessa stanza d’ospedale. E, proprio da questo incontro, si crea un forte legame fra loro che lo porta ad affrontare insieme i cambiamenti della loro vita. La celebre attrice spagnola Penélope Cruz ha ottenuto nel 2021 la Coppa Volpe di Venezia per Miglior Attrice per il ruolo di Janis.

Proseguono le proiezioni cinematografiche giovedì 14 e 15 luglio con “Top Gun: Maverick”, il tanto atteso sequel d’azione dello storico Top Gun del 1986. Ritorna Tom Cruise nelle vesti del Tenente Pete “Maverick” Mitchell che, da più di trent’anni di servizio in Marina come aviatore, viene chiamato ad addestrare una squadra speciale per compiere una missione segreta. Questo incarico richiederà un grande sacrificio da parte di tutti e, allo stesso tempo, il Tenente Maverick dovrà affrontare anche i fantasmi del passato. Nella sera di sabato 16 luglio si potrà assistere alla commedia “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa. Il film racconta le vicende del proprietario di un’azienda, Blanco, che produce bilance di tutti i tipi. Quando viene a conoscenza che nella sua impresa è in arrivo una commissione d’ispezione per determinare un riconoscimento d’eccellenza, Blanco comincia a controllare che tutto funzioni correttamente. Ad aumentare le angosce del titolare sarà il ritorno di un operaio licenziato che comincerà proprio in quel momento a diffamarlo.

Questa pellicola ha ottenuto sei Premi Goya nell’anno in corso.

A conclusione della seconda settimana della rassegna cinematografica ci sarà “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo” nella serata di domenica 17 luglio. Il film narra una storia vera di Ugyen, un insegnante giovane del Bhutan moderno, che desidera diventare cantante e per questo è disposto a volare fino in Australia. Tuttavia, i suoi superiori lo puniscono trasferendo la sua mansione alla scuola più remota del Paese, Lunana. In questa nuova realtà inizia a conoscere le enormi difficoltà nella dei suoi nuovi alunni e a cambiare anche la propria concezione di vita.

Prezzi alla cassa: Intero 5,00€ Ridotto 4,50€. Inizio proiezioni ore 21.15

Per informazioni e programmazione:

www.cinemaincentro.com

Telefono: 345.9520012