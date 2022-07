Mar, ultima settimana per ammirare l’opera di Sol LeWitt. In programma anche due visite guidate alla sezione d’arte contemporanea

Ultima settimana per poter ammirare la grande opera Wall Drawing #570 dell’artista internazionale, padre dell’arte concettuale, Sol LeWitt, che resterà visibile fino a domenica 17 luglio. A breve il MAR di Ravenna entrerà nel vivo dei lavori preparatori all’edizione 2022 dell’attesissima Biennale del mosaico contemporaneo, il cui allestimento coinvolgerà anche la sala attualmente dedicata all’opera dell’artista americano. Per approfondire alcuni temi dell’arte contemporanea, dall’Arte Concettuale all’Arte Povera, dalla Transavanguardia alla Street Art, sono in programma due appuntamenti di visita guidata alle collezioni a cura del personale del museo martedì 12 e giovedì 14 luglio, alle ore 17.00.

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi chiamando il numero 0544 482477, il costo è di 5 €.

