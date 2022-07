A Fusignano il concerto “Immagine Sonore” de La Toscanini Next Ensemble

Mercoledì 13 luglio, a Fusignano, alle ore 21.00, presso il Parco Piancastelli, La Toscanini Next Ensemble, orchestra formata da musicisti under 35 selezionati tra le eccellenze musicali emergenti, propone un programma di autori di diversa origine, da Piazzolla a Petrucciani, da Vangelis a Hengel Gualdi a Galliano, con l’intento di sottolineare quanto, a volte, i musicisti riescano a contaminarsi, in nome della libertà artistica, essenziale alla piena espressione di stati emotivi e di sentimenti.

Il concerto dal titolo Immagine Sonore vuole essere un tributo a un’epoca intera che comprende Burt Bacharach, alcuni tra i più amati tanghi di Astor Piazzolla e il Love theme tratto dalla colonna sonora di un film che ha fatto la storia qual è Blade Runner di Vangelis, per concludersi con il coinvolgente Peter Gunn Theme, una delle tante musiche dei mitici The Blues Brothers. Tante idee, quindi, molteplici linguaggi e generi per un programma fatto di mille sfaccettature: l’evocativo Volo del calabrone di Rimskij-Korsakov, il brillante Cavaquinho di Ernesto Nazareth, il jazz, il blues, lo swing riconsiderati attraverso musicisti carismatici (il grande sassofonista Sonny Rollins, Michel Petrucciani o Henghel Gualdi, sopraffino clarinettista dixieland); poi il ‘liscio nostrano’ firmato dal clarinettista Iller Pattacini e la musica brasiliana con la bossa-nova di Sivuca, e lo choro di Pixinguinha.

La Toscanini Next è un progetto orchestrale innovativo della Fondazione Arturo Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna: nata nel 2019 da percorsi di Alta Formazione per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è formata da musicisti under 35 con evidenti qualità solistiche e polistrumentistiche. Quattro gli ambiti musicali di riferimento: sinfonico-operistico in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal grande repertorio), incidental music (musica per danza e prosa, musical e cabaret), global music (musica delle tradizioni popolari nazionali e internazionali), soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm). Ha debuttato nel 2020 al Teatro Regio di Parma con Mogol, ha partecipato a numerosi prestigiosi festival e a oltre 100 concerti. In tre anni di attività La Toscanini Next ha portato la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della memoria, nelle periferie cittadine, entrando a fare parte del tessuto connettivo del territorio e creando nell’ascoltatore una nuova consapevolezza dell’esperienza musicale. Nel 2022 oltrepassa i confini regionali con un tour di concerti in Italia e in Brasile e la partecipazione a progetti musicali inclusivi e ad alta accessibilità.

In caso di maltempo: Auditorium “Arcangelo Corelli”, via Belletti, 2.

Grazie al sostegno di: Comune di Fusignano – Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione.