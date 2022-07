Altan a Ravenna per visitare la mostra “Nella contea di Coconino” a Palazzo Rasponi delle Teste

Venerdì 15 luglio alle 17 il vignettista Altan sarà a Ravenna aPalazzo Rasponi dalle Teste per visitare la mostra “Nella contea di Coconino”, dove sono esposte anche alcune sue opere, ed incontrare il pubblico e gli appassionati.

La mostra è l’ultimo strascico della prima edizione del Festival Coconito, recentemente conclusosi e dedicato all’arte del fumetto.

La mostra “Nella contea di Coconino”

Da Altan a Reviati e ZUZU, passando per “L’amica geniale”. La mostra resterà visibile a Palazzo Rasponi dalle Teste fino al 31 luglio: vi sono esposte opere di sei tra gli autori più noti e rappresentativi del fumetto italiano. Ad ogni autore è dedicata una stanza, e nel percorso tra le sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, nel cuore di Ravenna, si potranno vedere tavole originali di: Altan, Davide Reviati, Mara Cerri e Chiara Lagani (con L’amica geniale a fumetti), Vincenzo Filosa, ZUZU e Otto Gabos. In visione anche una serie di cortometraggi realizzati da Mara Cerri.

La nostra sarà visibile con ingresso gratuito fino al 31 luglio 2022 con orari 17-22 ogni giorno tranne il lunedì. Info IAT ravenna 0544.35404 . www.turismo.ra.it

Altan

Notissimo per le sue fulminanti vignette satiriche e per le sue storie per bambini (La Pimpa), Francesco Tullio Altan è anche uno dei maestri riconosciuti del fumetto italiano. Presentiamo una selezione di tavole da un classico: Ada nella jungla, rocambolesco romanzo d’avventura a fumetti con un’ironica e spregiudicata protagonista, apparso in origine nel 1978 a puntate su storiche riviste come Linus e Alter.

Davide Reviati

Ravennate, uno dei più apprezzati autori di graphic novel in Italia e all’estero, affronta con immagini potenti e linguaggio poetico i temi dell’adolescenza e del vivere e crescere nelle periferie. In esposizione troveremo una selezione di tavole del suo libro più recente, Ho remato per un lord.

Mara Cerri e Chiara Lagani – L’amica geniale a fumetti

Mara Cerri, una delle più note illustratrici italiane. Chiara Lagani, ravennate, drammaturga e sceneggiatrice che ha fondato la compagnia teatrale Fanny & Alexander. Insieme (e con la supervisione di Davide Reviati) hanno realizzato l’adattamento a fumetti del romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante, un bestseller mondiale che rivive in questa veste con nuove e suggestive sfumature. Presentiamo in mostra una serie di tavole dal fumetto.

Vincenzo Filosa

Autore popolarissimo tra i fan dei manga, autentico cultore ed esperto del fumetto giapponese che oggi ha grande seguito in Italia e ha conquistato le classifiche. Presentiamo una selezione di tavole dalla sua serie spaghetti-manga Cosma e Mito, originale esperimento fantasy di fusione tra le leggende del folklore giapponese e quelle dell’Italia meridionale.

ZUZU

La giovane Giulia Spagnulo, in arte ZUZU, è considerata l’astro nascente del fumetto italiano: con soli due libri ha conquistato critica e pubblico raccontando con sguardo profondo storie incentrate sulle relazioni di amicizia e amore, e affrontando senza tabù temi forti come i disturbi dell’alimentazione e la violenza sessuale. Presenteremo una selezione di tavole da Giorni felici, il suo ultimo graphic novel, che è stato candidato quest’anno al Premio Strega.

Otto Gabos

è uno degli autori più rappresentativi della scena italiana del fumetto: dall’esordio nel 1985, per una rivista del gruppo Frigidaire, ha collaborato con numerose riviste, fatto parte dei principali movimenti artistici e pubblicato vari romanzi grafici. In mostra presenta le tavole del suo ultimissimo lavoro per Coconino Press, Il viaggiatore distante, che esce in anteprima in occasione della Coconino Fest di Ravenna. Gabos insegna Arte del fumetto e Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Bologna