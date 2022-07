Il centro di Faenza si colora con il secondo martedì d’estate: il programma per tutti i gusti

Dopo il grande successo della prima serata, il 12 luglio tornano i martedì d’estate tra le vie del centro manfredo. L’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro propone musica dal vivo, spettacoli, animazioni, marching band, gastronomia, mercatini a tema e mostre oltre ai negozi che resteranno aperti oltre l’orario canonico per permettere di abbinare alle varie attività la possibilità di fare shopping. I vari appuntamenti scatteranno alle 18:30 e coinvolgeranno Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Corso Mazzini, Via Pistocchi, Corso Saffi, Corso Garibaldi, Corso Matteotti, Via Torricelli, Via Marescalchi.

Martedì 12 luglio si parte dalle 18.30 in Piazza del Popolo con “Faenza in un bicchiere”, kermesse dedicata al vino con proposte enologiche delle cantine del territorio. Un percorso di degustazioni nel cuore di Faenza.

Alle 20 il Club Atletico Faenza – Sezione ginnastica si esibisce con ginnaste e ginnasti di ogni corso e livello appartenenti alla ginnastica ritmica e artistica dalla prima motricità all’agonismo. La forza e l’eleganza della ginnastica farà da padrone nella splendida cornice di Piazza del Popolo.

In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica.

In Corso Mazzini e in Via Pistocchi si potrà trovare il mercatino di artigianato artistico, hobbistica e flower design. Da Maison M4, nell’atmosfera di un giardino, moda, stuzzichini e bollicine, mentre da United Colors of Benetton si potranno ricevere consulenze di armocromia, prenotabili sulla pagina Facebook del negozio. All’Erboristeria Fiore della Vita invece consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata.

Non mancherà la musica dal vivo con il duo composto da Silvia Valtieri, pianoforte/voce e Nicola Govoni al contrabbasso per un omaggio al pianista americano Dave Frishberg;

Anche Spazio Ceramica Faenza, situato in via Pistocchi 16, organizza laboratori per adulti e bambini e dimostrazioni di lavorazione della ceramica. Il tema della serata sarà la decorazione.

In Corso Saffi, I “Work in progress band” suoneranno presso il balcone di OVS, mentre Casa del caffè Mokador allestirà un banco espositivo dedicato al caffè, con presentazione della macchina “Uno” e assaggi di caffè. Inoltre, Happy Family propone giochi in legno e giochi di una volta.

In Corso Garibaldi, in tutti i martedì di luglio, appuntamento con il mercatino dei creativi. Inoltre, da Bernabè ci sarà la possibilità di fare aperitivo e ascoltare musica live.

Invino As Wine Consulting organizzerà degustazioni di vini e tapas oltre alla musica dal vivo con il duo chitarra e voce, Barry Acoustic. Napizz sfornerà pizze con la possibilità di cenare all’aperto.

In Corso Matteotti la via sarà animata dal mercatino dei creativi, ma anche dagli spazi di gioco di Nerd Empire, sia all’interno che all’esterno del negozio, con giochi di carte e di miniature per principianti ed esperti. Da InFermento tavoli all’aperto e dj set, mentre al 19.86 degustazioni di vini dal titolo “Sfumature di Romagna” di 3 diverse cantine, in collaborazione con NeverWineAlone e musica dal vivo e cena in collaborazione con Uniko Sushi.

In Via Torricelli si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”, che presenta una mostra en plein air di opere degli artisti associati, uno dei quali in attività estemporanea. Sempre in via Torricelli si esibiranno i Musicanti Improvvisi.

In Via Marescalchi il Panificio Bertaccini offrirà prodotti artigianali e assaggi durante tutta la manifestazione.

Tante anche le visite guidate. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sono in programma dalle 18 “Donne nell’arte ceramica, donne nella scienza”, passeggiata dal MIC alla Galleria della Molinella, passando dal Museo Casa Bendandi per scoprire le figure femminili protagoniste della ceramica e del mondo della scienza.

Anche al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea è prevista l’apertura straordinaria dalle 20 alle 23 per visitare la mostra “Napoleone e il Risorgimento Italiano: la prima Campagna d’Italia 1796-97 e la Battaglia di Faenza”.

In tutti i martedì di luglio la Pro Loco di Faenza organizzerà visite guidate, a partire dalle 21, “Alla scoperta di monumenti, musei, curiosità e scorci che la nostra città ci offre” con itinerari a piedi o in bicicletta. Il ritrovo sarà alla sede della Pro-Loco, Voltone Molinella 2. La prenotazione è obbligatoria. per informazioni e prenotazioni contattare 0546.25231 – info@prolocofaenza.it.

Dalle 19.30 alle 22.30 aprirà il Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah con la possibilità di partecipare a visite guidate.

A Palazzo Milzetti arriverà “Soffitte Meravigliose: luoghi di vita tra architetture audaci”, l’apertura straordinaria serale alle 20 alla scoperta dei sottotetti e le soffitte di Palazzo Milzetti.

“I Martedì d’Estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.