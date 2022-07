Russi Rock Beer: quest’anno la festa si fa in quattro (serate) tra musica, cibo a tema e birra

Quattro saranno le serate (il 13,14,15 e 16 luglio), quattro saranno i concerti e quattro saranno le attività di Russi coinvolte nella ristorazione. L’Associazione Culturale RRB è motivatissima nel riproporre la Festa della Birra che da un po’ di anni caratterizza le estati Russiane.

Mentre la spillatura della birra sarà a carico del Team di Russi Rock Beer, per quel che riguarda il menù gastronomico ci sarà una scelta molto varia perché ben 4 attività saranno coinvolte e consegneranno direttamente alla festa: si tratta di Mucca Viola, La Pinsa, L’Olio e La Furzena che, in occasione della festa, prepareranno piatti in tema con l’evento.

Come sempre molto vario anche il palinsesto musicale per soddisfare i gusti dell’ampio pubblico che farà tappa alla Rocca. Il 13 luglio saliranno sul palco i Monkey Fighters, Tribute band del gruppo californiano che era atteso in Italia a giugno. Il 14 luglio si farà un salto nel passato per ascoltare brani leggendari del Classic Rock con i Fireball, tribute band dei Deep Purple.

Sarà poi la musica del Boss a scaldare l’arena il 15 di luglio con Joe Castellani & the Bruce Machine che trascineranno nel mondo di Bruce Springsteen. L’ultima serata saranno gli Anesthesia, Tribute Band dei Metallica, a far spendere anche l’ultimo briciolo di energia prima di calare il sipario finale.

Tutte le informazioni (orari, prenotazione tavoli) e gli aggiornamenti per le 4 serate saranno debitamente fornite sulle pagine social di Russi Rock Beer (Facebook e Instagram). Il ricavato, al netto delle spese, sarà destinato in beneficienza.