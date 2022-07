“Un amore di Jimi” di Mauro Baldrati, storia di un amore impossibile e di un’educazione sentimentale, a “Libri sotto il faro”

Toni, soprannominato Jimi, come Jimi Hendrix, il suo idolo, è un adolescente di 16 anni. Toni-Jimi vive, o sarebbe meglio dire, vivacchia a Mezzaluna, anonimo paesino della campagna romagnola, ribattezzato dallo stesso protagonista la “capitale del nulla”.

Toni-Jimi ha una passione bruciante per la musica, la letteratura e la poesia ma soprattutto ha un progetto che condivide con gli amici nel corso di lunghe e appassionate discussioni: creare nel suo paese, dove “tutto è immobile come sotto una campana di vetro” il Libero Stato Underground d’Italia. A dare impulso a questo sogno ambizioso arriva Marina, ragazza bella e misteriosa, conosciuta in discoteca. Toni-Jimi si innamora di lei perdutamente, al punto di rischiare di morire assiderato sotto una tormenta di neve pur di rivederla.

“Un amore di Jimi” di Mauro Baldrati, sottotitolo “Romanzo hippy d’amore alla sua maniera” uscito qualche tempo fa per le Edizioni Clown Bianco, è una storia originale, divertente e tenera, ambientata alla fine degli anni Sessanta. Il romanzo verrà presentato domani sera (giovedì 14 luglio) nel corso della rassegna “Libri sotto il faro”, organizzata da Clown Bianco Edizioni e Bar Timone di Marina di Ravenna in via Molo Dalmazia 63, alle 21. A dialogare con Mauro Baldrati scrittore, fotografo, redattore del sito politico letterario Carmilla creato dal compianto Valerio Evangelisti e, negli anni Ottanta, del mensile, Frigidarie, sarà lo scrittore e animatore culturale ravennate Stefano Bon.

Ma torniamo al nostro protagonista. In quella fase particolare della vita che si chiama adolescenza, Toni-Jimi cerca di trovare la sua strada in un contesto esterno, all’apparenza poco stimolante, al quale cerca di ribellarsi “alla sua maniera” rifugiandosi nella musica, nei libri, nella scrittura, nei sogni e nelle fantasticherie di chi vorrebbe essere grande ma in realtà è ancora un po’ bambino. Fra una litigata con i genitori, gli incontri furtivi con Marina, le discussioni con gli amici sulla panchina luogo di incontro abituale dei ragazzi, pardon, dei “tabacchi” di Mezzaluna, Toni-Jimi si ritrova alle soglie del servizio militare.

La prima volta lo incontriamo nella sua stanzetta tappezzata di manifesti, mentre imbraccia la scopa come se fosse la Fender Stratocaster bianca di Jimi (Hendrix) “pronta a ruggire” sotto le sue dita. L’ultima volta c’è sempre Jimi (Hendrix) di mezzo, ma l’occasione è venata di tristezza: il cantante-chitarrista è stato trovato morto in una stanza d’albergo e Toni si ritrova insieme a Dennis e a Rambò per salutarlo. Un saluto che ha il sapore di addio ad una fase della vita che non gli appartiene più, almeno anagraficamente parlando, e sancisce il suo ingresso, non senza incertezze, nel mondo degli adulti.

“Un amore di Jimi” lo dice il titolo stesso, è la storia di un amore impossibile e di un’educazione sentimentale. Con la bella Marina Toni-Jimi conosce le gioie del sesso e anche la frustrazione di non potere viverle in modo pieno e senza pensieri. È anche un romanzo corale gremito di gustosi personaggi.

A partire da Nonna Uccia, fazzoletto da contadina legato sotto il mento. Probabilmente per la fame patita in guerra, la nonna ha un’ossessione – il cibo – e diventa una lima sorda formidabile quando si tratta di proporre la sua bistecchina di petto di “pallo”: “Nonna Uccia non è certo il tipo di accettare l’idea che io non voglia una pietanza che secondo lei devo mangiare. Tra poco me la metterà davanti e ricomincerà ad insistere. A quel punto, avrò due possibilità: mangiarla oppure buttarla nel cortile con un urlaccio”.

Nonna Uccia capeggia il mondo degli adulti raccontato nel romanzo. Un mondo fatto di padri che cercano di fare, inascoltati, “la correzione” ai figli, e di madri inevitabilmente apprensive. E poi la folta schiera di amici: Dennis, Rambò, la Cammellona, Zaff il Povero Figlio che deriva il suo soprannome da Zaff il Povero Padre, il Ciuffo, tanto per citarne alcuni.

Mauro Baldrati disegna ritratti precisi, ricchi di particolari. Indugia su alcuni capi di vestiario che erano dei veri propri must per chi è stato ragazzo alla fine degli anni Sessanta: dal giaccone blu da marinaio con i bottoni d’oro al cappotto di montone (che Rambò custodisce in cantina di nascosto dalla mamma che gli fa indossare il cappotto “cacca di cammello” e sciarpetta in tinta) fino alle punte smisurate dei baveri delle camicie.

E visto che Baldrati è uno scrittore di noir, non potevano mancare i cattivi: a ricoprire il ruolo sono i fratelli Ceroni di Fusignano, ma su di loro non ci dilunghiamo per non spoilerare troppo. Diciamo solo che il sogno di Toni-Jimi che sembra essersi avverato si infrange in mille pezzi come un vetro colpito da una violenta sassata. Ma non perdiamoci d’animo: non tutto è perduto e la scrittura ci salverà.