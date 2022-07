Progetto Mercurio all’interno di LuOgo, prima della seconda serata di Lugocontemporanea

Il progetto Mercurio verrà presentato venerdì 15 luglio alle 20, in apertura della seconda serata di Lugocontemporanea, all’interno di LuOgo, l’installazione temporanea che si trova in piazza dei Martiri davanti alla Rocca. Si tratta di un’anteprima assoluta per questo progetto musicale multimediale. Un esperimento corale in cui ogni elemento contribuisce creativamente alla scrittura. Il concerto di Lugo sarà la prima esibizione ufficiale, nonché un’anticipazione dell’esordio discografico; ma i componenti di Mercurio sono tutt’altro che musicisti alle prime armi: Simon Tong (già chitarrista di The Verve, The good the bad and the queen, Gorillaz), Lorenzo Palmeri (musicista e designer), Lele Battista (musicista di La Sintesi e produttore), Elio Marchesini (percussionista de La Scala). Una produzione di LuOgo in collaborazione con Lugocontemporanea a ingresso gratuito.