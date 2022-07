Ottanta musicisti in erba all’Accademia Bizantina Camp a Bagnacavallo

È in corso di svolgimento presso l’ex convento e l’albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo la nona edizione dell’Accademia Bizantina Camp, grande campus di alta formazione musicale giovanile che offre lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro e laboratori artistici.

Quello attualmente in essere è il primo dei due turni settimanali previsti e si concluderà sabato 16 luglio con uno spettacolo musicale del quale come da tradizione ragazze e ragazzi sono creatori e interpreti.

Lo spettacolo è in programma alle 17, sempre presso l’ex convento. Poi dal 17 luglio si svolgerà il secondo turno, con spettacolo finale sabato 23.

In tutto parteciperanno al camp circa 80 ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni provenienti da ogni parte d’Italia. L’edizione 2022 dell’Accademia Bizantina Camp si avvale della direzione artistica di Alice Bisanti. L’offerta formativa comprende: lezioni individuali di strumento; lezioni di musica d’insieme: musica da camera, orchestra; corso di teatro; laboratori creativi: atelier d’arte, danze antiche; studio individuale; giochi e attività di relazione.

I docenti sono: per la musica Alice Bisanti, Valeria Montanari, Marta Nahon, Marco Radaelli, Irene De Bartolo, Heriberto Delgado, Michela Gardini, per il teatro Pietro Piva in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e per l’arte Margherita Tedaldi dell’associazione Cercare la Luna, con il supporto di Giulia Bisanti e Marta Lazzaroni.

L’iniziativa, promossa da Accademia Bizantina in collaborazione con il Comune, si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo.

L’Accademia Bizantina Camp ha inoltre il sostegno di Natura Nuova e Cofra Conad.

Info:

www.accademiabizantinacamp.it

Facebook: Accademia Bizantina Camp