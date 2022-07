Tacabanda! A Russi ultimo appuntamento di luglio con la musica bandistica in piazza 

A Russi, dopo due anni di stop a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, torna finalmente la 24^ rassegna nazionale di bande musicali “Tacabanda”. I concerti si svolgeranno nei primi tre sabati di luglio, alle ore 21.00, in piazza Dante.

Dopo il primo appuntamento con la Banda della Città di Russi e il secondo con la 3Monti Band, è il momento della Banda Musicale di Mercatale.

l’appuntamento

Sabato 16 luglio 2022 – ore 21 – Banda Musicale di Mercatale

La Banda Musicale di Mercatale è nata nell’anno 1969, per opera del maestro Adelmo Fabbri che da quella data guida il Complesso. Dalla scuola di musica retta dallo stesso maestro dal 1968, sono confluiti e si sono succeduti nella Banda 340 allievi.

Da questa continua integrazione si è formato l’organico attuale di una quarantina di unità, garantendo nei concerti una presenza media di una trentina di elementi coprendo le varie sezioni strumentali.

La Banda ha raggiunto in questi ultimi anni una vasta popolarità, non solo in Provincia, ma anche fuori Regione, grazie ai diversi gemellaggi ed incontri Bandistici con altri Corpi Musicali. Il repertorio spazia dalla musica originale per Banda, classica, leggera e moderna.

Nell’anno 2004 in occasione del 35° della nascita ha realizzato una pubblicazione ed un CD Rom dal titolo “Mercatale e la sua Banda nel 35° della fondazione “