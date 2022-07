Federica Cappelletti a “Cervia, la spiaggia ama il libro” presenta “Per sempre noi due. Le nostra parole d’amore”

Domenica 17 luglio Ore 21.00 – Giardino Grand Hotel Cervia Bagno Bleck 210, l’autrice e moglie di Paolo Rossi Federica Cappelletti, intervistata dal vincitore Premio Selezione Bancarella Sport Marino Bartoletti, racconta il suo libro ‘Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore’ (Ed. Rizzoli).

Negli anni la manifestazione è stata in grado di innovarsi e rinnovarsi garantendo al pubblico le firme più prestigiose del panorama giornalistico, letterario e intellettuale.

Durante gli anni, l’offerta culturale cervese ha potuto garantire un evento di grande caratura, portando in città nomi noti al grande pubblico facendo così conoscere la città di Cervia in tutta Italia.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del ‘Firmacopie’.

Il libro Federica Cappelletti ridà vita all’amore tra lei e Paolo Rossi, in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni.

Tutti ricordano Paolo Rossi, l’esile e pallido Pablito che nell’82 fece impazzire l’Italia. Non tutti invece sanno che, in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, cadute e rinascite, Paolo trovò davvero se stesso in una potentissima storia d’amore, con Federica, una giornalista incontrata per caso alla presentazione di un libro. Prima ci furono intesa e complicità assolute, poi seguirono il matrimonio, la magia di ogni giorno, la nascita delle figlie. Ma tutto questo era destinato a essere devastato, all’improvviso, da una malattia tanto spietata quanto inesorabile. L’Italia ha pianto, attonita, Pablito. Lo stesso ha fatto Federica che oggi, ancora incredula, ridà vita al loro amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni. Sono parole toccanti che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi, e insieme svelano il senso profondo del vivere. Che è amare, rispecchiarsi nell’altro e generare felicità.

Federica Cappelletti è giornalista e scrittrice. Ha collaborato con «La Nazione» e «Il Giorno», è autrice di Razza Juve (Libri Scheiwiller, 2003) grazie al quale ha conosciuto Paolo Rossi. Con lui successivamente ha firmato diversi libri: 1982 e Quanto dura un attimo. Laureata in Lettere Moderne e in Scienze della Comunicazione, con il marito ha fondato la Paolo Rossi Academy, con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico.

Per tutta l’estate: “Trekking Urbano Letterario”, visite guidate ai “Villini Liberty di Milano Marittima”, “Cervia Panoramica al tramonto”, “Le Architetture del Sale” e “Storie in giardino” dedicate ai bambini. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

www.cerviamaillibro.it