La band dei Jaspers, che nel 2022 è uscita con il singolo “Dante”, dedicato agli ex fidanzati e al modo per “mandarli all’inferno”, ha sfilato ieri per le strade di Ravenna, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Uno, nessuno e centomila volti”, inserita nel progetto Dante Plus 2022, curato da Marco Miccoli.

Tutti i componenti della band erano vestiti come nella rappresentazione iconica del Sommo Poeta, con tanto di veste rossa e alloro in testa e hanno attraversato il centro città, fino ai chiostri della Biblioteca Oriani dove ha sede l’esposizione, cantando il brano, di cui è recentemente stato pubblicato il video.

La mostra ha inaugurato ieri, sabato 16 luglio e resterà visitabile fino al 25 settembre, riunisce un gruppo di circa 60 artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall’illustrazione al fumetto e alla street art renderanno omaggio a Dante Alighieri proponendo ognuno la propria versione del volto del Poeta.