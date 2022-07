Franco Grillini, Filippo Vendemmiati e Ivano Marescotti all’Arena del Carmine di Lugo presentano i film che li vedono protagonisti

Luglio si chiude con due appuntamenti imperdibili all’Arena del Carmine di Lugo. Il cinema all’aperto gestito da Cinemaincentro con la collaborazione del Comune di Lugo ospiterà due eventi durante i quali si fonderanno cinema e informazione, cultura e intrattenimento.

Il primo, martedì 19 luglio alle 21.30, vedrà l’ex parlamentare e attivista Franco Grillini e il regista Filippo Vendemmiati presentare al pubblico dell’arena il documentario Let’s Kiss – Storia di una rivoluzione gentile. Da Bologna alla riviera romagnola, da Roma a New York, una battaglia costante, ma sempre garbata nei toni e nei modi, per i diritti degli omosessuali e contro le discriminazioni, raccontata attraverso la storia di uno dei protagonisti. Laureato in pedagogia e tra i fondatori di Arcigay (associazione di cui ora è presidente onorario), Grillini è stato uno dei più importanti attivisti per i diritti civili in Italia. A portarne la storia su grande schermo – con il significativo contributo delle musiche di Paolo Fresu – è Filippo Vendemmiati, da sempre diviso tra giornalismo e cinema e già noto per documentari come È stato morto un ragazzo e Non mi avete convinto.

Il secondo evento sarà invece martedì 26 luglio alle 21.15 con la proiezione del film Criminali si diventa, impreziosita dalla presenza in sala di Ivano Marescotti. L’attore e regista nato a Villanova di Bagnacavallo e diventato uno dei volti più noti del teatro e del cinema nostrani, si è messo ancora una volta alla prova in questa commedia che, prendendo ispirazione da un fatto realmente accaduto (la sottrazione di tre dipinti dal Palazzo Ducale di Urbino nel 1975), immagina l’autore del furto, appena uscito di prigione, ritentare il colpo con una banda improvvisata di rapinatori.

La grande intelligenza e naturale ironia di Franco Grillini insieme all’approccio documentaristico e alla vocazione all’approfondimento di Filippo Vendemmiati, così come la capacità di Ivano Marescotti di trasformare qualunque apparizione in un piccolo spettacolo, renderanno queste due serate nel chiostro della Chiesa del Carmine una sicura fonte di interesse all’interno dell’offerta culturale della città di Lugo.

Prezzi alla cassa: Intero 6,00€ Ridotto 5,00€.

Per informazioni e programmazione: