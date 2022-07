Gala Ravenna Danza. Ospite di Ida il coreografo Laccio e oltre 250 partecipanti

Ospite d’eccezione a Campus 2022, Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, regista e coreografo di fama internazionale, conosciuto al grande pubblico per aver curato le performance dell’ultima edizione di X Factor, del Festival di San Remo e reduce dall’Eurovision Song Contest. Affianca star della musica del calibro di Laura Pausini e Maneskin e del cinema come Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino.

Il poliedrico artista domenica sera ha condotto un laboratorio coreografico che ha dato ai venti partecipanti la possibilità di esibirsi al Teatro Rasi nel galà conclusivo Ravenna Danza che ha celebrato il ritorno della danza e ha condiviso l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di credere nei suoi valori educativi.

Sul palco del teatro, ex chiesa del 1300, appena restaurato, si sono alternati oltre un centinaio di partecipanti che sono stati esaminati da una giuria d’eccezione che assegnato targhe e borse di studio di prestigio ai più meritevoli.

Il campus Ida, che nell’edizione estiva ha ospitato oltre 250 partecipanti, rinnova l’appuntamento in autunno tra il 19 e del 20 novembre sempre nel centro di Ravenna a Palazzo Spreti.