Il 18 luglio a Campiano inaugura la mostra collettiva “Arte nelle Ville Unite”

É in programma nella serata di lunedì 18 luglio alle 21, alla galleria del teatro le Dune di Campiano, l’inaugurazione ufficiale della mostra “Arte nelle Ville Unite e dintorni”, in programma poi fino a settembre. All’inaugurazione saranno presenti l’assessore comunale al Decentramento, Federica Moschini, e il presidente del consiglio territoriale, Palmiro Fontana.

Curata dal pittore Onorio Bravi (che è anche fra gli artisti in mostra), la collettiva intende aprire una stagione espositiva al teatro Le Dune, per far conoscere artisti romagnoli in un ambito espositivo insolito ma decisamente suggestivo. Per questa esposizione iniziale, Bravi ha “setacciato” a lungo le località delle Ville Unite, dando infine vita ad una mostra collettiva – ci sono opere di 19 artisti – che intende unire autori ben noti (e in certi casi già scomparsi), come ad esempio il celebre fotografo Ulisse Bezzi, o Bruno Mercatali (padre dell’ex sindaco e parlamentare Vidmer), ad artisti anche giovani ed emergenti, o magari caratterizzati da una lunga esperienza ma poco esposti in pubblico.

“Una scelta fatta per valorizzare gli artisti del territorio a prescindere da valutazioni qualitative, ma proprio per dare il segnale di una zona di fervida produzione, in cui operano molti più autori di quanto io stesso non sapessi”, sottolinea il curatore. La mostra è organizzata con il patrocinio dell’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, e con la collaborazione di Pro Loco Decimana, Circolo culturale ricreativo Ville Unite e SPI-CGIL. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile ogni domenica mattina dalle 8 alle 11, o su appuntamento rivolgendosi a Graziano Dal Pozzo, 366 5396067.