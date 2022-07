Ravenna Festival 2022 sta regalando quest’anno pagine di musica che entusiasmano un pubblico eterogeneo per età, generi, gusti e colori, ma quanto mai desideroso di vivere di nuovo la musica e lo spettacolo dal vivo in tutta la loro energia. Cosa che durante la pandemia era stato a lungo vietato o costretto entro limiti castranti per il godimento popolare. Ieri sera ha deliziato il pubblico del Pavaglione di Lugo il concerto de La Rappresentante di Lista alias Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina accompagnati dalla loro band composta di eccellenti musicisti e dalla concertazione sinfonica, assicurata dall’Orchestra LaCorelli diretta da Carmelo Emanuele Patti, che ha firmato gli arrangiamenti.

Per chi li conosceva già La Rappresentante di Lista non è stata una sorpresa. Per chi non li conosceva bene o li ricordava “solo” per i loro ultimi brani sanremesi – uno è diventato un tormentone popolare che cantano tutti da mesi – il concerto è stato un sorprendente concentrato di potenza e dolcezza, di musica e parole, di ballate ora più rock e ora melodiche, per uno spettacolo di grande qualità, che ha trascinato il pubblico. In primo luogo grazie alla strepitosa voce e alla magnetica presenza scenica di Veronica Lucchesi che da sola riempie il palcoscenico. Con il duo ci sono anche Erika Lucchesi al sassofono e chitarra acustica (sorella di Veronica), Marta Cannuscio alle percussioni, Enrico Lupi alla tromba e sintetizzatori, Roberto Calabrese alla batteria, Roberto Cammarata alla chitarra elettrica e Carmelo Drago al basso elettrico. Pienamente riuscito poi il mix fra band e orchestra che ha restituito sensazioni, timbri, emozioni che la classica formazione da concerto a otto non avrebbe potuto rendere, come hanno ammesso gli stessi Veronica e Dario.

Il duo La Rappresentante di Lista è stato lanciato in orbita da Sanremo – Con le mani, con i piedi, con la testa… ciao ciao, e solo per lanci come questo il baraccone Sanremo andrebbe rivalutato – ma è stato capace di prendersi anche un bel nove in pagella dall’Accademia della Crusca, che ha riconosciuto quanto sofisticato e stratificato sia il testo. La Rappresentante di Lista (LRDL) nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. I due si erano conosciuti a Milano l’anno prima durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale e si erano successivamente spostati a Palermo per unirsi a un gruppo di artisti che, sotto la spinta della protesta del Teatro Valle di Roma, aveva riaperto il Teatro Garibaldi.

Durante l’occupazione, Dario e Veronica incontrano vari esponenti della scena musicale siciliana tra cui Roberto Cammarata, chitarrista e produttore palermitano. Grazie anche alla collaborazione con questi musicisti nasce il primo album de LRDL, pubblicato nel 2014: (Per la) Via di Casa viene candidato alle Targhe Tenco come miglior disco d’esordio. Seguono Bu Bu Sad nel 2017 e Go Go Diva nel 2018; uno dei brani del secondo, Questo corpo, diventa parte della colonna sonora di The New Pope, la serie creata e diretta da Paolo Sorrentino, sequel di The Young Pope. Nel 2021 esce My Mamma, il cui singolo Amare è stato certificata Disco di Platino, entrando sul podio dei brani più trasmessi dalle radio italiane. È uscito da poco il loro primo romanzo, Maimamma, legato a filo diretto con l’ultimo album: la storia di una donna – Lavinia – che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse.

Queer Music: è la musica che amano fare, parola loro. Un fluido stato di grazia dove tutto è possibile e il senso stesso di confine è dimenticato. La rivolta è desiderio recitava lo striscione alla testa del corteo del Pride a Bologna poche settimane fa. Non c’è dubbio che il desiderio di far musica de La Rappresentante di Lista corra su binari rivoluzionari: “Non è più il tempo delle definizioni – hanno dichiarato in un’intervista – Come nella sessualità sfumano i confini dei generi, così nella musica. Queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni ’90 lottava per i diritti della comunità LGBTQ+, queer era l’equivalente del nostro finocchio. Oggi queer è sinonimo di eccentrico, sui generis, strambo”. A pochi mesi di distanza dalla bocciatura del DDL Zan, il palco dell’Ariston ha promosso a pieni voti il queer pop della Rappresentante di Lista – dopo tutto, “spesso la società civile prende coscienza di alcuni temi prima di chi è chiamato a legiferare,” si legge nel commento di Veronica e Dario per la stampa.

Rappresentazione, impegno civile, consapevolezza del discorso femminista, queer, green, contro la guerra e la violenza: un mix esplosivo che la band maneggia con grande sapienza e con quella raffinatezza (certamente studiata, ma che arriva fresca, genuina, diretta) che potrebbe essere scambiata solo per leggerezza con un tocco di follia. La presa sul pubblico del Pavaglione è stata travolgente. L’apoteosi finale non poteva essere diversa: centinaia di persone a cantare e a ballare la hit sanremese insieme alla band e all’orchestra. Tutti insieme… ciao, ciao.