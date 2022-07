Bagnacavallo, premiati i vincitori del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”

Si è svolta nella serata di lunedì 18 luglio, nel chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, la premiazione della ventritreesima edizione del concorso letterario Il racconto in 10 righe, promosso dalla Biblioteca comunale Taroni. Fiori rosa fiori di pesco è stato il tema di questa edizione: i partecipanti dovevano raccontare cosa fosse per loro la campagna. Sono stati circa 70 i racconti, provenienti da tutte le province romagnole e non solo, suddivisi fra le due categorie di concorso, Under 14 e Over 14. La giuria, composta da membri che a vario titolo professionale e personale hanno a che fare con la parola scritta (Alberto Sartor, Ylenia Greco, Simona Minzoni, Martina Elisa Piacente, Elisabetta Sangiorgi, Federico Savini e Valerio Succi), ha valutato i 5 racconti provenienti dalla categorie Under 14 e i 64 della categoria Over.

La vincitrice della categoria Over è Silvia Montanari di Ravenna, con il racconto Telefonare ore pasti. Al secondo posto si è classificato Roberto Sabatini, sempre di Ravenna, con il racconto Lezioni di leggerezza; terza classificata è Claudia Gianstefani da Sant’Agata sul Santerno con il racconto La casa nel mare giallo. La vincitrice della categoria Under 14 è Cecilia Emiliani, classe 2009, di Lugo con il racconto La primavera è nell’aria.

Segnalati i racconti di Sergio Benedetti È già maggio, e io no, Angelo Minguzzi Par Santâna, Roberto Minguzzi Tre cocomeri e Manuela Randi Petali di fiori di pesco. Ogni giurato ha poi espresso una singola preferenza che è andata ai racconti Il trebbo allegro, Litote di campo, Robe d’altri tempi, La regola del pallone annegato, La mia estate, Desideri rurali e Confusi ricordi di un vecchio citazionista di campagna rispettivamente di Fabio Vaira (Ravenna), Giacomo Seri (Ravenna), Natalia Giberti (Imola), Andrea Cavallini (Bologna), Flavio Mainetti (Bagnacavallo), Antonio Laurino (Bologna) e Orio Ragazzini (Solarolo).

I racconti saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it.