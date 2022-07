È online la call di Cantieri Danza per partecipare ai laboratori gratuiti del Festival Ammutinamenti

È online fino al 12 agosto la call per partecipare gratuitamente a Training Days, percorso formativo rivolto a ragazzi e ragazze tra i 17 e i 23 anni che desiderano vivere un’esperienza nell’ambito dello spettacolo dal vivo e scoprire il dietro le quinte di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore che si svolgerà quest’anno dal 9 al 18 settembre. Il progetto si realizza attraverso una sessione di “allenamenti”, momenti di incontro con lo staff di Cantieri Danza, con artisti e artiste ed esperti del settore che avranno luogo nel periodo di preparazione e programmazione del Festival, per conoscere da vicino le diverse figure impegnate nell’ideazione e realizzazione di un evento culturale, cimentarsi nelle attività di organizzazione, promozione e comunicazione e assistere agli spettacoli e agli eventi in programma.

Training Days offre a 10 partecipanti la possibilità di prendere parte a laboratori teorici e pratici finalizzati a scoprire e acquisire le competenze necessarie in alcuni dei diversi ambiti che caratterizzano il Festival. Seguiti dalla responsabile organizzativa Giulia Melandri, dalla social media manager e responsabile del settore comunicazione Simona Pucciarelli e dall’ufficio stampa Rossella Gibellini di PepitaPuntoCom, i/le partecipanti potranno vivere un’esperienza sul campo affiancando lo staff durante le molteplici attività, dall’allestimento degli spazi spettacolo all’accoglienza di artisti e pubblico, dalla stesura di un comunicato stampa allo storytelling sui canali social e sul blog attraverso la realizzazione di contenuti esclusivi. Esperienza fondamentale sarà inoltre la visione degli spettacoli in programma, preziosa occasione per sperimentare la condizione dell’“essere spettatore”, ampliare le proprie conoscenze sulla danza contemporanea.

Le attività si svolgeranno alle Artificerie Almagià di Ravenna e nei luoghi di spettacolo dal 31 agosto al 18 settembre (6 giornate tra il 31 agosto e l’8 settembre per incontri laboratoriali e dal 9 al 18 settembre per gli eventi e gli spettacoli del Festival). Per iscriversi è necessario inviare un’ e-mail all’indirizzo info@festivalammutinamenti.org contenente: form di iscrizione completo di tutti i dati anagrafici scaricabile nella sezione ‘Bandi’ del sito www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti, un testo di presentazione di 1000 battute (studi, interessi, hobby ecc..) e indicazione di eventuali giornate di assenza nel periodo di svolgimento del progetto.

Per maggiori info:

Giulia Melandri – melandri@cantieridanza.org

www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti

Facebook: Festival Ammutinamenti – Cantieri Danza.