Ravenna. Al Singita Tiki Sunset Hawaiian Beach Party

Ripartono dopo 3 anni gli eventi tematici dello stabilimento balneare Singita miracle beach di Marina di Ravenna, bloccati dal covid per due stagioni. Gli eventi Singita sono caratterizzati da temi fantastici spesso ripresi dalle favole storiche più belle che esprimono la magia e la meraviglia del mondo della fantasia. Gli attori principali delle feste Singita sono sempre gli artisti circensi della compagnia Singita Nouveau Cirque che con i loro costumi e performance creano un ambiente felliniano nella spiaggia dei miracoli.

Il 28 Luglio viene proposto un tema prettamente estivo, TIKI ovvero la festa hawaiiana. Fiori ghirlande, surf, costumi da bagno e infradit. Per sentirsi liberi di esprimere la propria gioia! Il tutto arricchito dal cibo e dai drink esotici, dalla musica da spiaggia dei deejay, dalle performance della compagnia artistica e dai colori dell’estate.

TIKI SUNSET Hawaiian Beach Party

Ho'oponopono è un sistema hawaiiano tramandato nei secoli che ha l'obbiettivo di scacciare i pensieri negativi che ci impediscono di raggiungere la felicità.

TIKI è la festa per chi ama il mare, il sole e la spiaggia! E’ la festa per chi vuole sentirsi libero, per chi ama cavalcare le onde della vita affrontandole con coraggio e positività, per chi ama il contatto con la natura più selvaggia.

Giovedì 28 Luglio

dalle 19 SUNSET APERITIF – TIKI FOOD & DRINKS

Performance SINGITA NOUVEAU CIRQUE

djset Lorenzo Ghetti & Luke Adams

Make up by Arianna Barlini

Dress code: Hawaiian & beach clothes