A Brisighella parte un trittico di concerti con la Young Musicians European Orchestra 

Inizia sabato 23 luglio il trittico concertistico che la Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con il Comune di Brisighella, la Regione Emilia-Romagna, il CIDIM-SUONO ITALIANO e il Ministero della Cultura, ha programmato nell’ambito della Rassegna “Sogno d’Estate”, un progetto che ogni anno si amplia con un numero maggiore di appuntamenti dedicati alla Musica.

La Rassegna comprende tre appuntamenti nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Osservanza), tutti legati ad alcuni giovanissimi musicisti della Young Musicians European Orchestra, una startup internazionale guidata dal Maestro Paolo Olmi.

Si comincia il 23 luglio alle 21.00, con un appuntamento davvero imperdibile. Le celeberrime “Stagioni” di Vivaldi saranno eseguite dalla Young Musicians European Orchestra con quattro solisti d’eccezione: Wang Liang, primo violino della Hong Kong Philharmonic Orchestra (Estate), Orest Smovzh, solista di fama internazionale che partecipa ai progetti YMEO da quando aveva solo 18 anni (Inverno), Indro Borreani (Primavera) e Giulio Greci (Autunno), giovanissimi solisti in grande ascesa nel panorama italiano e internazionale. Torna per l’occasione tra le fila dell’Orchestra, in veste di Orchestral Tutor, Yevgeniy Kostrytskyy “storico” primo violino della YMEO e ora primo violino della Bilkent Symphony Orchestra in Turchia.

Si prosegue martedì 2 agosto, alle 21.00, con gli “Yoboeduet”: interessantissimo duo di oboi della Young Musicians European Orchestra formato da Nicola Scialdone e Giacomo Marchesini.

La rassegna si chiuderà martedì 9 agosto, sempre alle 21.00, con il violinista Lodovico Parravicini, giovanissimo violinista (17 anni) cresciuto in una famiglia di musicisti e già vincitore di notevoli concorsi internazionali.

“Lo scopo degli organizzatori – ha spiegato Giuseppe Olmi, Presidente della Young Musicians European Orchestra – è quello di invitare e far conoscere giovanissimi talenti musicali provenienti da tutto il mondo, con il quale la cooperativa collabora, valorizzando così le iniziative dell’estate brisighellese indirizzate ai numerosissimi turisti. Il calendario di eventi nei mesi estivi è molto denso e questa collaborazione con la Young Musicians European Orchestra non può che avvalorarne l’impatto sul pubblico”.

I concerti saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per info: erconcerti1@yahoo.it | Ufficio Cultura: 054