Pubblicato il bando del 62° Premio Faenza, il concorso per artisti della ceramica: iscrizioni aperte dal 30 settembre

Pubblicato il bando del 62° Premio Faenza- Concorso Internazionale dell’Arte Ceramica Contemporanea, la cui mostra è prevista dal 1° luglio al al MIC – Museo Internazionale della Ceramica in Faenza.Il bando è rivolto agli artisti contemporanei che lavorano con la ceramica.

Le iscrizioni apriranno dal 30 settembre al . Entro il la giuria procederà alla selezione delle opere da ammettere al Concorso ed entro il procederà alla visione delle opere inviate e all’aggiudicazione dei Premi.

Saranno privilegiate opere di natura scultorea o installazioni che presentino carattere di innovazione e trasmettano una marcata connotazione contemporanea.Il concorso, nato nel 1938 e diventato internazionale dal 1963, biennale nel 1989, è stato fondamentale per traghettare il pubblico e il mondo dell’arte dalla concezione di ceramica come materia esclusivamente artigianale a materia “alta” per la scultura d’arte.

“Purtroppo nella scorsa edizione a causa della pandemia abbiamo dovuto optare per una valorizzazione online degli artisti selezionati al 61 Premio Faenza.- commenta la direttrice del MIC Faenza Claudia Casali – Ora torniamo alla normalità con una proposta che intende valorizzare la dimensione scultorea ed installativa della ceramica, in linea con le scelte di altre prestigiose competizioni internazionali. Il Premio Faenza è per noi un appuntamento statutario, con una storia unica che ha connotato la stessa esistenza della collezione contemporanea del MIC e l’evoluzione dell’arte ceramica”.

La cerimonia di premiazione avverrà al MIC di Faenza sabato e sarà introdotta da una presentazione degli artisti premiati. Novità di questa edizione è che non è prevista nessuna quota di iscrizione.

Per iscrizioni e informazioni. https://iscrizione.premiofaenza.it/