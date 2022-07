Ravenna Bella di Sera: inizia la rassegna estiva di musica, danza, teatro… e quest’anno ci sono anche le marching band!

Primo week end con le proposte di Ravenna Bella di Sera, la rassegna promossa dagli assessorati al Turismo e alle Attività produttive, in collaborazione con altre realtà culturali, che quest’anno si arricchisce della prima edizione di Ravenna Banda di Sera, il festival delle marching band, a cura del Comitato Spasso in Ravenna. Il 23 luglio parte ufficialmente la prima serata di Ravenna Bella di Sera e le altre rassegne che la compongono fino al 14 agosto, di nuovo in piazza San Francesco.

Ogni mercoledì, giovedì e uno degli scorci più belli del centro storico si trasformerà in un teatro all’aperto per accogliere e allietare cittadini e visitatori. Il 23 luglio, in occasione dei festeggiamenti per Sant’Apollinare, patrono di Ravenna, sul grande palco si esibirà la Banda Cittadina.

Nove gli spettacoli di Sotto le Stelle di Galla Placidia, il primo si svolgerà il 24 luglio dal titolo “Il bar al Portico” nel quale l’attore comico Vito con il Duo Sconcerto, tra musica e parole, racconterà le storie di tutti i giorni del bar Portico, unico luogo di ritrovo di uno sperduto paesino di campagna.

Mentre il 25 luglio sarà ospite il duo Bam Bam a cura dell’associazione La Corelli, diretta dal maestro Jacopo Rivani. La musica da film, i grandi classici ma anche la sonorizzazione informale. Grazie alla fruttuosa collaborazione con Danilo Comitini, vincitore del premio di composizione “2 agosto”, il duo propone arrangiamenti originali e innovativi allo stesso tempo. Il Bam Bam duo racconta la storia di un’amicizia, nata e cresciuta tra le mura del Conservatorio B. Maderna di Cesena, dove Gianmaria Tombari e Antonio Giulio Salvatore La Rosa, due percussionisti di natura molto diversa, si incontrano e decidono di unire le forze dando vita ad una alchimia del tutto nuova.

Ravenna Banda di Sera, l’evento novità, già partito il 15 scorso con Cambria Funky Style, prosegue con Samba e colore arancione il 22 luglio con i Bloko Intestinhao; infine il il 5 agosto Afro-Urban e colore giallo con i Lokomotive. Si ricorda anche l’appuntamento con “Sempre belli”, musica dal vivo dai ragazzi della piazza Kennedy del il 22 con Cappadone, Migani, Sutera, Montuori. Tante le occasioni per visitare Ravenna, alla luce delle stelle, grazie anche agli appuntamenti di Mosaico di Notte il mercoledì e il venerdì sera (www.ravennaexeprience.it) e alle aperture dei negozi i venerdì sera e agosto.

Da non perdere, anche, la mostra Nella Contea di Coconino, a palazzo Rasponi dalle Teste fino al 31 luglio (ingresso libero, martedì – dalle 17 alle 22), che raccoglie opere originali di alcuni tra gli autori più noti e rappresentativi della casa editrice Coconino tra cui Altan, Davide Reviati, Vincenzo Filosa, Mara Cerri e Chiara Lagani e Zuzu.

Info: www.turismo.ra.it