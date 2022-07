Gli artisti del Teatro nazionale di Kiev tornano in patria e salutano Ravenna

Sono ripartiti oggi per tornare in Ucraina, gli ultimi artisti del Teatro di Kiev, ospitati per un paio di mesi a Ravenna, in fuga dalla guerra.

Gli artisti del coro di Kiev in uno dei tanti concerti di queste settimane

“Ricordo con dolcezza e allo stesso tempo disperazione quella serata gelida, bagnata dal nevischio, nella quale siamo andati a prenderli in una stazione ai confini con la Polonia – dichiara il consigliere comunale Daniele Perini -. Oggi ripartono dalla nostra città, che è stata il loro rifugio sicuro per ripercorrere il percorso inverso e tornare a Kiev, dove il loro teatro ha riaperto i battenti. Pensando a loro resterà sempre un sentimento di grande amicizia”.

Perini, assieme alla consigliera Chiara Francesconi hanno proposto al consiglio comunale un documento per realizzare un gemellaggio culturale tra Ravenna e Kiev, in modo da unire queste due città in un vincolo di amicizia duraturo. “In piazza Stanislao a Kiev campeggia dal 2005 la statua di Dante, dobbiamo consolidare questi legami di fratellanza, nel nome della cultura che è l’unica medicina per unire i popoli ed evitare le guerre”.

Prima della partenza i coristi hanno regalato agli operatori della struttura di cui sono stati ospiti, l’ex Casa del Clero gestita dalla cooperativa La Pieve, un ultimo concerto all’aperto, quale momento di saluto e ringraziamento per l’ospitalità ricevuta, che ha fatto scorrere copiose lacrime di affetto per gli amici che stavano congedandosi.

“Gli artisti ucraini che abbiamo avuto modo di conoscere in queste settimane ora ritornano a casa, ma sono orgogliosi di questo gemellaggio che speriamo presto si possa attuare, con l’arrivo della pace – conclude Perini -. Speriamo che una delegazione di noi ravennati possa presto recarsi a Kiev, finita la guerra, per assistere ad un loro spettacolo o che loro stessi possano tornare a trovarci, non più come profughi, ma come amici di Ravenna”.