Faenza. Due serate del lunedì in festa con “E Zibaldô di Via Cavour”

Se provate a pensare ad una via che di sera si anima con tutto, ma proprio tutto, allora il pensiero non può che andare a “E Zibaldô di Via Cavour”. Provate a pensare allora a due serate in Via Cavour tra la Loggia degli Infantini e Viale Stradone: ecco due date da annotare, lunedì 25 luglio e lunedì 1 agosto.

Ripartendo dalle passate edizioni di “Via Cavour Viva” e superati i mesi delle restrizioni fisiche, quest’anno è la volta di “E zibaldô di Via Cavour”, nato dall’incontro di quanti hanno un’attività che si affaccia sulla strada che hanno pensato di proporre due serate di divertimento per tutti.

Dall’idea di riempire Via Cavour con il Mercatino del Riuso e di inserire anche arte, sport, spettacoli, musica dal vico, bancarelle, stand gastronomici e bar… in pratica si è pensato di creare un vero e proprio “zibaldone”, affiancati dallo storico sponsor SuperConad Arena.

Musica con i “Work in Progress”, il karaoke dei bambini, balli country con i “Wild Angels”, d.j. set, due cartomanti, esposizione di auto e moto d’epoca, bancarelle con miele, vino e calzature sportive, otto punti di ristoro tra ristoranti, bar, pub: ecco solo una parte degli ingredienti di “E Zibaldô di Via Cavour”.

Gli appuntamenti sono per le serate di lunedì 25 luglio e di lunedì 1 agosto, dalle 18.30 alle 23.30: in Via Cavour non mancherà nulla.