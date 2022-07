Federico Fellini 8 1/2 all’Arena Borghesi di Faenza

“Il mondo non sarebbe com’è, se non fosse esistito Federico Fellini” così Woody Allen ha sempre celebrato il cinema del regista riminese. A due anni dalle celebrazioni del centenario della nascita di Fellini, il Cineclub Il Raggio Verde continua a omaggiare il lavoro della figura probabilmente più rappresentativa del cinema italiano nel mondo. Lunedì 25 luglio sarà proiettato all’Arena Borghesi 8½, l’opera immediatamente successiva a La dolce vita (non contando Boccaccio ’70, film collettivo realizzato insieme a Monicelli, De Sica e Visconti), con la quale Fellini esplorò la propria esistenza e la propria professione. Inizio proiezione alle 21.30. Ingresso gratuito. Il film rientra all’interno della rassegna dedicata al metalinguaggio ideata quest’anno dal cineclub: i film che raccontano il cinema nel suo farsi o che indagano ed esplorano lo stesso linguaggio cinematografico e le sue potenzialità.

Fin dalla sua uscita in sala, il film fu accolto come l’apice della filmografia di Fellini: “Il capolavoro che lascia tutti senza fiato”, “Fellini dieci e mezzo” scrivevano i vari giornali. E aver realizzato quella che indiscutibilmente era la propria “opera maestra” a soli 42 anni, creò non pochi travagli nei pensieri dello stesso regista, che per anni visse 8½ come una sorta di peso per la propria carriera, un film per il quale dover essere sempre all’altezza.

In realtà tutta la storia di 8½ è la storia di un travaglio interiore. Dopo La dolce vita, Fellini si isola a Chianciano, suo soggiorno preferito, dove era solito rimuginare e meditare i suoi progetti. Pensa al suo prossimo film, ma non riesce ad imbastire un progetto che lo soddisfi. Inizia quindi a pensare di costruire una storia attorno alla lavorazione di un film, dall’inizio alla fine della fase produttiva. Poi cambia idea e si convince a focalizzare il racconto sulla lavorazione di un film incompleto. Una storia sulle modalità di creazione di un regista del suo tempo.

Moltissimi i progetti che si susseguono, lo scheletro di 8½ diventa ogni giorno sempre diverso, Fellini cambia costantemente idea, seguendo le proprie illuminazioni, così come farà il suo nuovo protagonista:

Guido, regista, non riesce a progredire col suo lavoro. Invano è sollecitato dal produttore: qual è la trama del suo nuovo film ? Nessuno la conosce, ma quel che è più grave, nemmeno Guido. I suoi collaboratori si fanno impazienti. Anche la moglie è stanca del suo vuoto, della sua indecisione, della sua infedeltà. Guido cerca: un po’ di chiarezza in sé stesso, idee per il film da fare, attori da impegnare, la donna che gli appare in sogno, del suo film e della sua stessa vita. Scruta anche nel proprio passato – l’infanzia, l’educazione cattolica – e nell’avvenire. La visione di una donna continua a tormentarlo, senza che riesca mai a raggiungerla.

Premio Oscar al Miglior Film Straniero e Premio Oscar per i miglior Costumi a Piero Gherardi, 8½ conquisterà anche il Nastro d’argento al regista del Miglior Film, al Miglior Produttore (Angelo Rizzoli), alla Miglior Attrice Non Protagonista (Sandra Milo), al Miglior Soggetto, alla Miglior Sceneggiatura, alle Migliori Musiche e alla Miglior Fotografia.