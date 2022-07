“Il tarlantan della Moscovia” conclude la rassegna “Dalle 7 alle 8, spettacoli per famiglie in giardino e in teatro”

Si conclude, lunedì 25 luglio, al Rasi, dalle 19 alle 20, la rassegna in quattro appuntamenti dedicata ai più piccoli dal titolo “Dalle 7 alle 8, spettacoli per famiglie in giardino e in teatro” a cura della compagnia Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro. Anche in quest’ultima occasione, al bar del Teatro e su prenotazione, ci saranno aperitivi per grandi e piccoli con ingredienti biologici e di commercio equo preparati da Villaggio Globale. Protagonista di quest’ultimo appuntamento sarà il Teatro del Drago con Il tarlantan della Moscovia, burattini tradizionali a partire dai 3 anni, di e con i burattinai Andrea e Mauro Monticelli.

Lo spettacolo è diviso in due parti. La prima ha per titolo “I tre Bravi alla prova” e vede, come al solito, Fagiolino protagonista dell’allegra farsa brillante. Non è altro che uno scherzo del padrone di casa, Pantalone, che col pretesto di scegliere il più furbo e il più intelligente dei tre camerieri, in questo caso Fagiolino, Sandrone e Arlecchino, li mette alla prova con un divertente “giochetto”. La seconda parte è lo spettacolo vero e proprio che dà il nome al lavoro: “Il Tarlantan della Moscovia”. Il pappagallo del Dottore è morto in circostanze misteriose e il dottore decide di indagare. Fagiolino, vero colpevole della “disgrazia” del pappagallo, è l’unico servo che riesce a non farsi licenziare. Sandrone e Brighella, invece innocenti, restano senza lavoro e si vendicano. Tra mille peripezie, scherzi e bastonate, tutto andrà a finir bene. Lo spettacolo mette in evidenza la briosità tipica della farsa o commedia brillante burattinesca. Ricco di accenti e battute che provengono dai vecchi canovacci, con sproloqui, vecchi detti e una miscela di dialetti maccheronici dell’Emilia. La recitazione e la manipolazione sono svolte da un solo burattinaio, (con l’aiuto di un “secondo” aiutante-burattinaio) che coinvolge il pubblico – soprattutto dei bambini e delle bambine – nello spettacolo.

BIGLIETTI – in vendita da un’ora prima dello spettacolo in biglietteria 5 € / Posti limitati, è consigliata la prenotazione.