Lynch a Cinemasuono. Eraserhead musicato da Rico per Scambiamenti a Cervia

Prosegue lunedì 25 luglio la sesta edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Consorzio Cervia Centro, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche. Il musicista della serata sarà Rico, mente elettronica degli Uochi Toki, duo cult alessandrino attivo nell’ambito dell’industrial hip hop.

L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21.00. Ospite della serata sarà Andrea Scardovi, produttore musicale russiano fondatore dei Duna Studios. Sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il cortometraggio S(quare)D, della regista ucraina Helena Gudkova, vincitore dell’edizione 2022; seguirà un’inedita proiezione di Eraserhead – la mente che cancella, di David Lynch, film del 1977 considerato il primo capolavoro del maestro statunitense, in un misto tra horror ed onirico.

L’evento della rassegna si terrà invece martedì 26 luglio alle ore 21.00 in piazza Pisacane, quando Cinemasuono Off proporrà i migliori cortometraggi in concorso nell’edizione 2022.

L’ingresso sarà gratuito e lo spettacolo avrà luogo in Piazza G. Garibaldi a Cervia. Per informazioni e prenotazioni: scambiamenti@comunecervia.it oppure chiamare il 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18).