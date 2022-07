“Musica nel Borgo”: i fiati all’Opera nella Chiesa di San Rocco

La rassegna “Musica nel borgo” , avviata nel 2019 e interrotta a causa dell’emergenza da Covid, torna per riscoprire la magia dell’arte e la bellezza dei suoni. Ma anche per non dimenticare. I tre concerti previsti, il primo di questi in data lunedì 25 luglio (ore 21), saranno dedicati alla memoria di Don Ugo Salvatori, Sagrato della Chiesa di San Rocco. Il ricordo di Padre Salvatori vuole essere vivo, presente, pulsante. E la musica è il modo migliore per renderlo possibile. A volte le parole non riescono ad esprimere tutto. E per raccontare una cosa tanto grande occorre rivolgersi ai linguaggi della bellezza artistica. In fondo è proprio la musica che permette di superare la realtà e raggiungere ogni altra dimensione.

Don Paolo, l’attuale prevosto, ha accolto la proposta di ripresa con grande sensibilità. I brani selezionati per l’appuntamento a venire combinano stili e gusti diversi, spaziando tra Mozart, Verdi e Rossini. Le arie, trascritte per un quintetto di fiati, verranno portate in scena da: Matteo Salerno (flauto), Luigi Lidonnici (oboe), Agide Brunelli (clarinetto), Franco Perfetti (fagotto) e Maikol Cavallari (corno).

INFORMAZIONI: ingresso libero.