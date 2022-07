A Massa Lombarda eventi culturali e la “Pastasciutta Antifascista” per celebrare la fine del fascismo

Nella serata di lunedì 25 luglio dalle ore 20 nell’Area Feste, in Via Rabin, si terrà l’evento gastronomico “Pastasciutta Antifascista” per ricordare la caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio 1943. Questa iniziativa gratuita su prenotazione è stata organizzata dall’A.N.P.I di Massa Lombarda e di Sant’Agata in collaborazione con PD e Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane. A seguire, alle 21:30 verrà presentato il libro “il Paese alla Frutta” di Mauro Remondini, autore e presidente A.N.P.I sezione “Giuseppe Baffè”.

Il Sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi dichiara: “Si tratta di una ricorrenza all’insegna della condivisione e dello stare insieme, nata il 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi offrì pasta a tutti i presenti nella Piazza di Campegine, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Mussolini. A maggior ragione oggi, in tempi caratterizzati da incertezze economiche e sociali, comunità come la nostra si riconoscono ed affermano valori legati all’antifascismo, alla libertà e alla giustizia”. In ricordo della caduta del fascismo, A.N.P.I di Massa Lombarda e Sant’Agata in collaborazione con PD e Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane organizzerà una serata gratuita su prenotazione in cui sarà possibile cenare.

Alle 21:30 seguirà la presentazione del libro “Il Paese della Frutta” di Mauro Remondini che, attraverso un’accurata ricerca storiografica, racconta in maniera nitida e appassionata la vita e i valori delle donne e degli uomini del nostro paese, in un periodo storico complesso e drammatico che va dal 1919 al 1945. La serata verrà coordinata da Lucia Ricci del Comitato provinciale ANPI. Dopo il saluto del sindaco Daniele Bassi – Presidente del Comitato unitario antifascista, interverranno l’autore e presidente A.N.P.I sez. G. Baffè Prof. Mauro Remondini e il Direttore della Fondazione Casa di Oriani Prof. Alessandro Luparini. L’A.N.P.I, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con i suoi oltre 120.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive in Italia. Attualmente l’Associazione è ancora in prima linea nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.

Per la prenotazione della cena occorre confermare entro il 22 luglio al numero 347 5776091 o 338 4792640.