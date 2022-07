La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 9 agosto prossimo, una nuova mostra su “I figli della Luna”, esposizione di alcune opere scultoree realizzate dall’artista riminese Matteo Bonetti tra il 2013 e il 2022, raffiguranti soggetti legati alla cultura classica e al mito.

Bonetti ha interpretato e raffigurato il mito di Europa e si è ispirato al Libro di Giona e all’Eneide per due opere in bronzo, alla Divina Commedia per realizzare il Minotauro mescolando due tipi di terre diverse, combinate al ferro e al vetro.

Foto 3 di 14



























Matteo Bonetti, in arte MAB, è nato a Morciano di Rimini nel 1975 e esercita la professione di avvocato presso il Foro di Rimini. Ha frequentato per circa dieci anni lo Studio del Maestro Umberto Corsucci a Montefiore Conca (RN), ove ha appreso i fondamenti della modellazione e della creazione plastica. Si esprime principalmente attraverso l’utilizzo dell’argilla e delle terre in genere, ultimamente, nel 2020, ha partecipato alla XVII° Edizione di “Rocca di Luna” con un’opera dedicata al cinema di Fellini.