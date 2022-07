Proseguono la musica di Balconi & Cortili a Faenza

Torna l’attesissima nuova edizione di Balconi & Cortili ideata dalla Casa della Musica di Faenza in collaborazione con il MEI dopo il successo della prima serata con le Emisurela sul Balcone di Benetton.

Si prosegue martedì 26 luglio dalle ore 21 poi con un altro doppio appuntamento con Barbara Bandini e Paolo Ferri, in Corso Mazzini con Mistici in acustico e in Corso Saffi con il Gran finale con la grande Calambre Gipsy Orchestra – Musica dal Mondo.

2Il programma proseguirà poi in agosto con Campagna Amica per i 5 martedì di agosto con Balconi & Cortili con Onda Rosa Indipendente e Faenza Rock per la Musica a Km Zero, mentre la finale dell’Onda Rosa Indipendente a livello nazionale si terrà il 29 settembre a Bologna in Piazza Lucio Dalla” spiegano gli organizzatori