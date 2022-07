Rassegna musicale “in Tempo”: Siracusa Guitar Duo al Mic di Faenza

È in programma per mercoledì 27 luglio alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche a Faenza l’ottavo concerto della rassegna musicale estiva “In Tempo”. Sul palco il Siracusa Guitar Duo, composto da Nello e Simone Alessi che si esibiranno nel concerto dal titolo “Around” con musiche di Haendel, Gismonti e de Falla.

Il biglietto per il concerto ha un costo di 7 euro ed è acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20, salvo esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@micfaenza.org oppure telefonando allo 0546-697311 il lunedì e il sabato dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Il prossimo concerto avrà luogo il 3 agosto al Mic, dove il duo Pianistico Pollice suonerà musiche di Ravel, Respighi e Saint-Saëns.

La rassegna musicale “In Tempo” giunge quest’anno all’undicesima edizione ed è diretta da Donato D’Antonio. Si tratta di un’opportunità per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica ed è organizzata dalla scuola di musica Sarti di Faenza, in collaborazione con il Comune, Faventia Sales, Emilia Romagna Festival, Lions Club Faenza Host, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, Independent Poetry, Unione della Romagna Faentina, Hera, Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.