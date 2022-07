L’omaggio a Morricone chiude al Pavaglione di Lugo gli appuntamenti estivi de Lacorelli in Romagna

Dalle collaborazioni eccellenti (Neri Marcorè, Claver Gold, La Rappresentante di Lista, Goran Bregović) alle ripetute presenze in rassegne di primo piano (Ravenna Festival, Mascagni Festival a Livorno, MusArt Festival a Firenze, Mittelfest a Cividale del Friuli) LaCorelli non si è fatta mancare davvero nulla in questa straordinaria estate musicale, fatta di oltre 30 date sui principali palcoscenici italiani.

L’ultimo degli appuntamenti estivi in programma in Romagna è l’Omaggio ad Ennio Morricone, che sarà ospitato a Lugo, dove solo pochi giorni fa l’Orchestra Corelli ha raccolto l’entusiasmo travolgente di centinaia di persone nella data sinfonica del tour de La Rappresentante di Lista.

Sarà ancora una volta il grandioso Pavaglione a fare da cornice alla musica, amplificando le emozioni della serata con la sua imponente bellezza. L’appuntamento è per giovedì 28 luglio alle 21.15: in programma una suggestiva carrellata dei grandi capolavori musicali di Morricone che hanno fatto la storia del Cinema mondiale. Per l’occasione Jacopo Rivani torna a dirigere l’Ensemble Tempo Primo affidando il canto alla bella voce di Cecilia Ottaviani, già protagonista di tante produzioni targate LaCorelli. Ingresso: posto unico 2 €. Per informazioni: www.lacorelli.it / info@lacorelli.it / +39 339 6249299.