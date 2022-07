Soundscreen film festival: aperte le iscrizioni al concorso. Il festival cinematografico sarà a Ravenna dal 27 settembre al 2 ottobre

Confermata la settima, nuova edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini e suono. Organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione si svolge dal 27 settembre al 2 ottobre, in presenza presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi e con una speciale programmazione online sulle piattaforme specializzate.

Il cartellone 2022 punta sulla parte più sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite – i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dalle migliori band indie contemporanee – e sullo storico Concorso Internazionale per lungometraggi, il meglio della recente produzione mondiale a tema musicale.

Al loro fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, anteprime ed eventi con ospiti, omaggi e retrospettive. Quest’anno non può che essere all’insegna delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Ma il calendario della storia artistica e culturale del Paese segna anche I 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro: Carmelo Bene. Quale miglior modo per ricordare entrambi se non con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967?

Aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi di genere fiction, documentario, biopics, musicals, animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio ed inclusivo del termine. Tutti gli interessati possono trovare le informazioni sul sito:

www.soundscreen.org/it/il-festival

http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2022

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 agosto 2022.